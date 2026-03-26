Ministar Gašić, čestitajući brigadnom generalu Milosavljeviću, istakao je da postavljenje na novu dužnost u Generalštabu Vojske Srbije predstavlja potvrdu dosadašnjeg predanog rada, stručnosti i profesionalizma, kao i poverenje u njegovu sposobnost da posvećeno izvršava dodeljene zadatke. On je naglasio da dužnost načelnika Operativne uprave sa sobom nosi veliku odgovornost te izrazio uverenje da će brigadni general Milosavljević svojim znanjem i iskustvom doprineti daljem unapređenju operativnih sposobnosti Vojske Srbije.