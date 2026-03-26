Ministar Gašić uručio ukaz o postavljenju na novu dužnost u Generalštabu Vojske Srbije: "Postavljenje na novu dužnost potvrda dosadašnjeg predanog rada"
Ministar odbrane Bratislav Gašić uručio je danas brigadnom generalu Vladanu Milosavljeviću ukaz predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića o postavljenju na novu dužnost. Svečanom uručenju prisustvovao je načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.
Ukazom predsednika Republike brigadni general Milosavljević postavljen je na dužnost načelnika Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije.
Ministar Gašić, čestitajući brigadnom generalu Milosavljeviću, istakao je da postavljenje na novu dužnost u Generalštabu Vojske Srbije predstavlja potvrdu dosadašnjeg predanog rada, stručnosti i profesionalizma, kao i poverenje u njegovu sposobnost da posvećeno izvršava dodeljene zadatke. On je naglasio da dužnost načelnika Operativne uprave sa sobom nosi veliku odgovornost te izrazio uverenje da će brigadni general Milosavljević svojim znanjem i iskustvom doprineti daljem unapređenju operativnih sposobnosti Vojske Srbije.
Brigadni general Vladan Milosavljević rođen je 27. jula 1972. godine u Raški. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1995. godine. Vojnu akademiju završio je 1995. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2012. godine, a Generalštabno usavršavanje 2017. godine. Do sada je bio na dužnosti zamenika komandanta Kopnene vojske.
