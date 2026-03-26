Fondacija "Za srpski narod i državu" danas je svečano otvorila izložbu u Muzeju ćirilice u Bajinoj Bašti pod nazivom "U slavu ćirilice", posvećenu očuvanju i negovanju srpskog pisma kao važnog dela nacionalnog identiteta i kulturnog nasleđa.

Izložba ima poseban značaj kao prva gostujuća postavka u Muzeju ćirilice, nedavno otvorenom prostoru posvećenom srpskom pismu, tradiciji i kulturnom identitetu. Ovim događajem još jednom je potvrđeno da ćirilica nije samo deo naše prošlosti, već živo svedočanstvo trajanja, kulture i duhovnosti srpskog naroda.

Svečano otvaranje okupilo je brojne goste i ljubitelje umetnosti, a prisutnima su se obratili Uroš Šuvaković, član Upravnog odbora Fondacije "Za srpski narod i državu", Siniša Spasojević, v.d. predsednika Upravnog odbora Muzeja ćirilice i idejni tvorac muzeja, kao i autori izložbe: slikarka Mirjana Maoduš i kaligraf Dušan Mišić. Izložba je okupila radove umetnika čije stvaralaštvo povezuje tradiciju i savremeni umetnički izraz, u okviru teme posvećene ćirilici. Mirjana Maoduš, umetnica bogate međunarodne karijere, čija su dela izlagana širom sveta, predstavila je radove koji svedoče o snazi umetničkog izraza ukorenjenog u kulturnoj tradiciji. Dušan Mišić, kaligraf i autor rešenja za murale u okviru projekta „Ćirilicom kroz Srbiju“, izložio je i svoje kaligrafske prepise Miroslavljevog jevanđelja, izvedene u duhu srednjovekovnih tehnika. Pored izložbenog dela, organizovana je i radionica kaligrafije za decu, koju je vodio Dušan Mišić, a koja je izazvala veliko interesovanje najmlađih posetilaca. Kroz kreativan rad i druženje, deca su imala priliku da se upoznaju sa značajem ćirilice i da razvijaju ljubav prema pismu koje predstavlja temelj kulturnog identiteta srpskog naroda.

Direktorka Fondacije Ljubica Bertović istakla je da je ovo samo jedan u nizu projekata Fondacije koji će se baviti očuvanjem ćirilice kao jednog od ključnih nacionalnih identiteta.

"Ponosni smo na činjenicu što su nam umetnici kao što su Mirjana Maoduš, slikarka svetskog kalibra i kaligraf Dušan Mišić poklonili svoje poverenje da njihove radove izložimo u nedavno otvorenom Muzeju ćirilice, čija je ovo prva gostojuća izložba i time doprinesemo očuvanju ćirilice kroz umetnost. Fondacija 'Za srpski narod i državu' će nastaviti da kroz različite projekte i aktivnosti aktivno radi na očuvanju srpskog jezika, pisma i kulturnog nasleđa, sa posebnim fokusom na edukaciju mladih i jačanje nacionalnog identiteta."