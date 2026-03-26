Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na obilne padavine u Beogradu od sutra do nedelje, uz prognozu da će u naredna 72 sata pasti od 30 do 60 milimetara kiše. Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje promenu vremena i pad temperature od 10 stepeni.

Todorović kaže da već večeras dolazi do značajne promene vremena.

Promena počinje večeras

"Večeras dolazi do promene vremena – iz toplog dela marta ulazimo u osveženje sa temperaturom nižom i do deset stepeni", rekao je Todorović.

Prema njegovim rečima, kiša će padati tokom tri dana, a količina padavina biće značajna.

"Kiše će biti tri dana, i očekuje se da padne kiše kao za mesec dana u sušnom delu godine kakav je bio prethodni period", objašnjava Todorović.

Ipak, dodaje da se ne očekuju veći problemi, osim lokalnih zadržavanja vode.

"Možda negde gde su zapušeni odvodni kanali dođe do zadržavanja vode, inače je zemlja suva i upiće, pa će ovo biti dobre prolećne kiše", istakao je Todorović.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Meteorolog naglašava da se ne radi o kratkotrajnim pljuskovima, već o dugotrajnoj kiši.

"Ovo nije nevreme u smislu letnjih pljuskova, već će to biti celodnevna kiša", kaže Todorović.

Sneg na planinama

Na planinama se, kako dodaje, očekuje sneg.

"Počeće noćas na visinama iznad 1.000 metara, a u jutarnjim periodima i u nižim predelima. Na planinama se očekuje formiranje novog snežnog pokrivača, pre svega u zapadnim delovima zemlje", navodi Todorović.

Podseća da sneg u ovom periodu nije neuobičajen.

sneg na Tari Foto: Printscreen Instagram

"Srednji datum padanja poslednjeg snega je 20. mart, a kada uzmete prosek u poslednjih 100 godina, taj datum je isti. Dešava se, naravno, da sneg padne i u aprilu", ističe Todorović.

Promenljivo vreme i narednih dana

"Promenljivo vreme zadržaće se i u narednih nedelju dana. Najniža temperatura biće sutra, pa će se postepeno podizati", kaže Todorović i dodaje da su dosadašnje temperature više odgovarale aprilu nego martu.

Govoreći o letu, naglašava da je još rano za preciznije prognoze.

"Leto će biti toplo, samo što je nemoguće prognozirati kada će biti prekidi sa zahlađenjima i nepogodama", zaključuje Todorović.