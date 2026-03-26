Jedna Novosađanka podelila je na društvenim mrežama informaciju o incidentu u kojem je, prema njenim rečima, napadnuta njena šesnaestogodišnja ćerka od strane grupe nepoznatih mladića. Kako je navela u svojoj objavi, oni su je oko 11.45 u subotu udarili nekoliko puta u autobusu na Limanu, a potom je gurnuli napolje. Ono što najviše zabrinjava je činjenica da ih ona uopšte ne poznaje i da pre toga nije imala nikakvu komunikaciju sa njima.

Kako je navela majka devojčice (16), razlog za njenu objavu u grupi "Novosađanke" je upozorenje roditeljima, ali i poziv potencijalnim svedocima da se jave kako bi se utvrdile okolnosti ovog događaja.

Kukavički udarac s leđa i bekstvo

Događaj se odigrao u subotu, 21. marta, oko 11:45 časova, u ulici Narodnog fronta, na potezu od Limanskog parka ka Balzakovoj ulici u Novom Sadu. Prema objavi, devojčica je bila u autobusu (verovatno linije 4, 7 ili 11) kada ju je grupa mlađih, ćelavih osoba udarila s leđa i potom gurnula iz vozila na stajalištu.

Majka napadnute devojčice objasnila je da putnici i vozač verovatno nisu primetili šta se dešava jer se sve odvilo brzo na zadnjim vratima starijeg tipa autobusa koji nije opremljen nadzornim kamerama.

Sumnja na TikTok trend

Obraćanje Novosađanke u istoimenoj Fejsbuk grupi izazvalo je lavinu komentara i reakcija, a iako zvanične potvrde o motivima napada još uvek nema, u komentarima ispod objave sugrađanke su izrazile zabrinutost da bi ovaj slučaj mogao biti povezan sa određenim trendovima na društvenim mrežama.

Pojedini korisnici su naveli da su slični incidenti primećeni i u drugim gradovima regiona, gde se nasumični napadi navodno snimaju za platformu TikTok.

- To je neki izazov među klincima koji se širi na TikToku, čitam da su po Zagrebu ovakvi napadi učestali - glasi jedan od komentara.

Roditelji su u komentarima takođe ukazali na opšti osećaj nesigurnosti i bojazan za bezbednost dece.

- Moj sin mi stalno govori kako svačeg ima u busu i da se ne oseća sigurno. Ima 12 godina - kratko je napisala jedna korisnica Fejsbuka.

Slučaj prijavljen policiji

Kako se dalje moglo zaključiti iz navoda majke devojčice, ona je nakon incidenta pregledana u Dečijoj bolnici, a sve je prijavljeno i policiji.

- Da prijavili smo policiji. Oni su uzeli izjavu, a narednih dana će nas pozvati i u stanicu da damo službenu izjavu - navela je u jednom od odgovora na mnogobrojne komentare.