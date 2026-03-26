D.K., majka troipogodišnjeg dečaka iz Vršca, doživela je traumu i šok kada je došla po sina u vrtić, a onda čula da je njeno dete već neko pokupio. Kada je stigla do vrtića, on je već bio zaključan, vapitačice su mahom otišle kući, a vrata joj je otvorila dežurna vaspitačica.

"Pozvala sam vaspitačicu da mi otključa vrtić, a ona mi je rekla da je moje dete već otišlo kući", počinje D.K. priču, iznoseći potresne detalje incidenta koji se, kako ona tvrdi, dogodio u vrtiću "Leptirić". Ono što će se, priča ona, ispostaviti, je da su njenog sina vaspitačice zaboravile i zaključale u toaletu. Ne znajući da je dete još unutra, i da vrišti u panici što je ostavljeno samo, one su krenule kući.

Dijana se prisetila svakog detalja tog užasnog dana koji će je proganjati dok je živa.

- Kad sam ja došla po njega, probala sam da uđem u vrtić i nisam mogla, pa sam pozvala vaspitačicu da mi otvori vrata, rekla mi je da će odmah da pozove dežurnu vaspitačicu da mi otvori vrata, međutim dodala je i : "Vaše dete je odavno otišlo kući" - počela je majka za Telegraf.rs.

"Mama, ja sam te tražio"

Kada je upitala vaspitačicu kome je predala njenog sina, rekla je da ne zna i da će odmah da proveri. Majka je znala da nije postojala šansa da je po dete došao neko iz porodice jer je bila sa njima, i te reči i taj strah koji je osetila u tom momentu neće nikada moći da zaboravi. Dežurna vaspitačica je otključala vrata i ka majci je potrčao uplakani dečak koji je sve vreme bio zaključan u toaletu, potpuno zaboravljen.

- Dete je bilo u šoku, samo je rekao: "Mama, ja sam te tražio, ali je bilo zaključano." Jecao je, tresao se, plakao je, sav je bio crven. Znači, on je otišao u toalet, a kada je pozvao vaspitačicu da dođe po njega i da ga obriše ona se nije pojavila. Ne znam kako je ona uopšte mogla njega da zaboravi. Ne znam kako ga nije čula, jer dete je normalno zvalo za pomoć. Svako dete te zove kad je u WC-u da dođeš. A ona ga je i odvela, nije on sam otišao. Tako da je baš nelogično to da je samo dva minuta bio zatvoren u toaletu, koliko je ona kasnije tvrdila - priča D.K.

Slučaj je odmah prijavila policiji, a od uprave vrtića nije dobila nikakav odgovor.

- Imali smo u ponedeljak (23. 03) razgovor. Doduše, ja sam mislila da su me pozvali da ja čujem šta je odlučeno. Međutim, ne. Oni su mene zvali da opet dam izjavu. Na šta sam ja rekla: "Koji put ja dajem izjavu? Treći ili četvrti put." Mislili su da ću oko nečega da se predomislim. Rekla sam im: "Nisam, ja se evo već četvrti put držim svoje priče i ja to neću da menjam." I vaspitačica je prisustvovala razgovoru. Rekla je kako moje dete traži da ide kod nje u učionicu, kako nju mazi po kosi, kako je zove drugaricom. Verujte mi, ja sam njega juče odvela u vrtić, ona je prošla pored nas, rekla je "Dobro jutro", a on je nju samo pogledao i spustio glavu dole. Ja poznajem svoje dete on kad uđe bilo gde kaže "Dobro jutro" ili "Dobar dan", a njoj nije hteo da se javi - objašnjava majka.

Dete je pretrpelo traumu

Majka tvrdi da je dete pretrpelo veliku traumu, a to je potvrdio i psiholog kojeg već mesec dana posećuju.

- Mislila sam da će da prebrodi to. On je plakao kada je išao u vrtić posle toga. Oni su mi rekli da ga ostavim da bi se on navikavao opet, da će oni da mu se posvete. I ja sam pustila, da probamo. Ostajao je plačući. Nije hteo da ide sam u WC. Ni kod kuće još uvek ne ide sam u toalet, palimo svetla svuda, ostavljamo vrata otvorena, budi se usred noći, piški u krevet. Moje dete ima traumu. Vodim ga i kod psihologa. Predložila nam je da promenimo vrtić jer se vidi po detetu kad ostane sa njom sam da ima jako veliku traumu. Stalno joj ponavlja jednu rečenicu: "Ja sam tražio svoju mamu i zaključali su me" - priča majka.

Policijska uprava u Vršcu potvrdila je reči majke, da se u vrtiću "Leptirić" 23. februara dogodio incident kada je dečak zaboravljen u toaletu te ustanove.

- Majka je 25. februara pristupila prijavljivanju događaja policijskoj upravi u Vršcu. Na zahtev tužilaštva uzete su izjave od aktera i tom prilikom je ustanovljeno da je dete ušlo u toalet vrtića i da su ga vaspitačice pred kraj smene zaboravile. Dete je provelo u toaletu između sedam i deset minuta. Majka se našla sa vaspitačicom, otključali su dete i preuzela je dete. Izveštaj je dostavljen Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu - rečeno je iz policije.

Vrtić "Leptirić" u Vršcu je odbio da odgovara na pitanja.