"Nad vašim se kućama najpre nadvio crni barjak još pre nego što je rat i zvanično počeo. Vi ste, nažalost, bili vesnici smrti i stradanja. Vi ste bili pokazna vežba onoga što nas je sačekalo narednih godina ne samo ovde u stradalnoj Posavini, već i na drugim mestima gde su zverski ubijali majke, očeve, starce i decu. Mi u Srbiji oplakujemo sve ove žrtve. Mi tek danas, posle 34 godine, konačno i u Srbiji govorimo o tome. Koliko puta treba stradanje da nam se dogodi da bismo naučili lekciju o tome kakve su pretnje pred nama? I danas se ponovo prave nekakve koalicije i vojni savezi. Udružuju se Priština sa Tiranom, Tirana sa Zagrebom. Stežu omču oko Srbije. Udružuju se u svoje saveze, valjda mislećiu da će to Srbiju i srpski narod da uplaši. Srbija je danas ponosna, snažnija nego što je gotovo ikada bila. Srbija čuva i svoju zemlju i svoje nebo. A onako kako je Srbija kadra da čuva svoju zemlju i svoje nebo, kadra je da čuva i nebo i zemlju Republike Srpske. Mi smo jedan narod bili, jesmo i ostaćemo!"