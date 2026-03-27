Malta, mediteransko ostrvo bogate istorije i jedinstvene atmosfere, smeštena između Italije i severne Afrike, predstavlja savršen spoj evropske elegancije, kristalno čistog mora i autentičnog lokalnog šarma.

Ova destinacija posebno privlači putnike koji žele više od klasičnog letovanja. Na Malti vas očekuju slikovite ulice koje izgledaju kao filmska scenografija, tirkizno more, skriveni zalivi i istorijski gradovi koji pričaju priče stare hiljadama godina. Gradovi poput Valete i Mdine čuvaju bogato nasleđe, dok svetlost i arhitektura ostrva čine Maltu jednom od najčešće korišćenih lokacija za snimanje svetski poznatih filmova i serija.

Upravo ta kombinacija čini Maltu idealnim izborom za sve koji žele da svaki dan odmora bude drugačiji – od kupanja u kristalno čistim uvalama do istraživanja kulturnih znamenitosti i uživanja u mediteranskom načinu života.

Pored bogate kulture, Malta je odličan izbor i za aktivan odmor. Posetioci mogu istraživati okolna ostrva poput Komina i čuvene Plave lagune, uživati u lokalnoj gastronomiji, šetnjama uz obalu ili jednostavno u opuštanju na plažama koje odišu mediteranskim duhom.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se individualni aranžmani za Maltu, prilagođeni savremenim putnicima i njihovim željama. Putnici mogu birati između različitih opcija boravka – 3, 5 ili 7 noći uz letove kompanije Air Serbia, kao i 7 noći uz Wizz Air, što omogućava maksimalnu fleksibilnost u planiranju putovanja.

Aranžmani uključuju povratnu avio kartu sa predatim prtljagom, organizovane transfere, smeštaj prema izabranom hotelu i asistenciju predstavnika na srpskom jeziku, pružajući sigurno i bezbrižno iskustvo bez skrivenih troškova.

U ponudi se izdvajaju različiti tipovi smeštaja – od modernih city break hotela poput Novotel Malta Sliema, idealnog za istraživanje ostrva, do resort opcija kao što su Qawra Palace Resort & Spa i Ramla Bay Resort, koji nude mirniji odmor uz more i pogled na ostrva Gozo i Comino. Za goste koji preferiraju All Inclusive uslugu, dostupna je i opcija hotela Qawra Resort, kao jedna od retkih takvih ponuda na destinaciji.

Malta nije klasična letnja destinacija – ona je iskustvo. Spoj mora, istorije i jedinstvene atmosfere pruža mnogo više od odmora na plaži i nudi savršen balans između istraživanja i uživanja.

Za sve koji žele da otkriju nešto novo, drugačije i inspirativno, Malta predstavlja idealan izbor za naredno putovanje.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, gde je online rezervaciju moguće obaviti brzo i jednostavno putem stranice Moj nalog.

Za dodatne informacije i stručne savete, putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.