Kazne za roditelje do 100.000 dinara, udaljavanje đaka sa nastave i uvođenje "pravila pokajanja" samo su neke od stavki koje su se našle u Radnoj verziji zakona o zabrani korišćenja mobilnih telefona u školama.

Ukoliko ovaj nacrt zakona postane realnost, učenici širom zemlje moraće da se na ulazu u školu odreknu svojih mobilnih telefona, tableta, i pametnih satića u školama, a nepoštovanje pravila moglo bi skupo da košta i njih i njihove roditelje. Evo kako bi novi sistem mogao da funkcioniše. Počnimo redom.

Podsetimo, Zaštitnik građana, Zoran Pašalić, krajem prošle godine najavio je da će u prvoj polovini ove godine Skupštini Srbije predati predlog Zakona o zabrani upotrebe mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama.

Šta bi se promenilo

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja prepuštao je školama odluku o tome da li će zabraniti mobilne telefone, dok bi potpuno novi zakon predviđao opštu zabranu upotrebe telefona i pametnih satova tokom celog školskog dana, uz izuzetke isključivo iz zdravstvenih, ili nekog drugog opravdanog razloga.

Prema tome, ako bi bio usvojen Zakon o zabrani mobilnih telefona u školama podrazumevao bi sledeće:

Obaveza za sve: Školama neće biti ostavljana mogućnost da same biraju pravila, već uvodi jedinstven sistem za sve

Kraj zloupotreba: Kao glavni razlozi navode se snimanje neprimerenog sadržaja (poput slučaja u Trsteniku), varanje na ispitima i ometanje nastave

Zdravlje učenika: Telefon u školi može odobriti samo direktor, i to isključivo ako je učeniku neophodan zbog zdravstvenog stanja.

Globalni kontekst: Više od 60 država u svetu već je uvelo slična ograničenja zbog dokazanog negativnog uticaja ekrana na intelektualni razvoj mladih.

Rampa na ulazu: Koji uređaji lete iz učionica

Nisu u pitanju samo mobilni telefoni! Kako se navodi u nacrtu zakona, ministar nadležan za prosvetu propisaće i listu "sličnih sredstava" čija je upotreba strogo zabranjena, a tu spadaju pametni satovi, tableti, laptopi i slušalice.

Jedini izuzetak biće napravljen za đake kojima je telefon neophodan zbog specifičnih zdravstvenih potreba, i to isključivo uz lekarsku dokumentaciju i posebno odobrenje direktora škole. Zanimljivo je da je takvom đaku strogo zabranjeno da pozajmi svoj telefon drugom učeniku do napuštanja škole.

Kazne do 100.000 dinara

Najveća novina sigurno će se dići oko kaznenih odredbi, koje, kako se vidi u Nacrtu, predviđaju ozbiljne udarce po džepu za nepoštovanje:

Škole na udaru: Škola koja ne vodi "tabelu o mobilnim telefonima" ili to radi mimo pravila, biće kažnjena novčanom kaznom od vrtoglavih 100.000 do 1.000.000 dinara

Udarac na budžet roditelja: Ukoliko đak odbije da preda telefon, slaže ime ili pobegne, a istog dana se ne "pokaje", njegovi roditelji (ili zakonski zastupnici) moraće da plate prekršajnu kaznu od 10.000 do 100.000 dinara

Kazne za "švercere": Ista kazna od 10.000 do 100.000 dinara preti i osobama koje slažu da su učenici te škole, kao i bilo kom fizičkom licu koje đaku pokuša da "omogući posedovanje telefona" tajnim putevima, poput ubacivanja kroz prozor ili donošenja u školsko dvorište

Kako će zabrana izgledati u praksi

Uređaji će se vraćati đacima tek po okončanju nastave. Foto: Marko Karović

Nova pravila u potpunosti bi prekinula dosadašnju praksu skrivanja telefona u rancu ili toaletu. Učenici će već na samom ulasku u školsko dvorište ili zgradu morati da predaju telefone "ovlašćenom licu" zaposlenom u školi.

Pri predaji, učenik je dužan da kaže svoje ime i razred koji pohađa, što će ovlašćeno lice odmah upisati u posebnu "tabelu o mobilnim telefonima". Ovlašćeno lice mora stajati na mestu sa kojeg je apsolutno nemoguće pristupiti nastavi dok se uređaj ne preda. Telefoni se potom razvrstavaju po razredima i odeljenjima, a potom zaključavaju u posebnoj prostoriji.

Uređaji se vraćaju đacima tek po okončanju nastave, na istom mestu. Učenicima telefon može biti privremeno vraćen pre kraja nastave jedino u izuzetnim slučajevima - ako saznaju za iznenadnu bolest ili smrt člana porodice, za šta moraju podneti zahtev i dobiti svojeručni potpis nastavnika na papiru.

"Zahtev se podnosi nastavniku koji vodi čas ili, ako traje odmor između časova, nastavniku koji treba da vodi naredni čas, koji svojeručno odobrava ili odbija zahtev na papiru na kome se zahtev nalazi i na njega stavlja svoj potpis. Svi papiri na kojima se nalaze zahtevi učenika sa odlukama i potpisima nastavnika, predaju se direktoru škole po okončanju nastave. Ovlašćeno lice upisuje privremenu predaju mobilnog telefona učeniku, njegovo lično ime i datum privremene predaje u tabelu, posle čega se učenik udaljava na daljinu sa koje ovlašćeno lice ne može čuti njegov razgovor", navodi se u Nacrtu u koji je "Blic" imao uvid.

Šta je pravilo "pokajanja"

Nacrtom zakona predviđene su i sankcije za učenike koji odluče da se suprotstave i koriste telefon, i to: ukoliko učenik odbije da kaže ime, slaže koji je razred, odbije da preda telefon ili pokuša da napusti mesto za predaju telefona, ovlašćeno lice hitno poziva školsko obezbeđenje. Obezbeđenje tada momentalno udaljava učenika iz škole i o tome obaveštava direktora.

Nacrt zakona uvodi specifično pravilo - "pokajanje". Ako se učenik koji je udaljen iz škole kasnije istog tog dana "pokaje", vrati se i preda telefon kako nalažu pravila, biće mu upisani samo neopravdani izostanci za časove kojima nije prisustvovao, a direktor protiv njega neće pokrenuti vaspitno-disciplinski postupak.

"Protiv učenika koji odbije da ovlašćenom licu saopšti da pohađa tu školu, lično ime, saopšti lažno lično ime, ili odbije da saopšti razred škole koju pohađa, odbije da preda mobilni telefon... direktor škole pokreće vaspitno-disciplinski postupak, bez pojačanog vaspitnog rada, izuzev kad se istog dana učenik pokaje", navodi se u Nacrtu.

Takođe, kako se dodaje u nacrtu zakona - ako đak "prošvercuje" telefon, lažira potpis nastavnika za hitnu upotrebu, ili se ne pokaje, protiv njega se pokreće vaspitno-disciplinski postupak.

Šta je sve zabranjeno u školama fizičko, psihičko, socijalno, seksualno, digitalno i svako drugo nasilje

diskriminacija i diskriminatorsko postupanje

uništenje, oštećenje, skrivanje, iznošenje, prepravka ili dopisivanje podataka u evidenciji koju vodi škola

prepravka ili dopisivanje podataka u javnoj ispravi koju izdaje škola

uništenje ili krađa imovine škole

posedovanje, podstrekavanje, pomaganje, davanje drugom učeniku i upotreba psihoaktivnih supstanci, odnosno alkohola, droga i nikotinskih proizvoda

unošenje u školu oružja, pirotehničkih sredstava ili drugih predmeta kojim može da se ugrozi ili povredi drugo lice

zabranjeno je ponašanje učenika kojim se ugrožava vlastitu bezbednost ili bezbednost drugih učenika, nastavnika i zaposlenih u školi

zabranjena je upotreba mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocenjivanja.