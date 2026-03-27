Danas je u hotelu Hilton u Podgorici započela trodnevna, 23. po redu međunarodna PRO PR konferencija za odnose sa javnošću.

Konferenciju je otvorio prof. Justin Green, predsednik Global Alliance for Public Relations and Communication Management, organizacije koja okuplja više od 360 hiljada stručnjaka iz područja komunikacija širom sveta. Ovogodišnja konferencija održava se pod motom “Leadership in Communication”, a uz domaće predavače učestvuju i predstavnici komunikacijske industrije iz brojnih zemalja.

Kako je istakao osnivač konferencije, Danijel Koletić, PRO PR konferencija osnovana je pre 23 godine u Herceg Novom, a tokom prethodnih godina održavala se u više zemalja regiona, a ovo je četvrti put da se održava u Crnoj Gori.

„Komunikacijska industrija konstantno se menja i zahteva kontinuirano učenje kako bi opstala. Jedan od najvećih izazova danas predstavlja veštačka inteligencija, koja je prisutna u svim područjima poslovanja. Ljudi su često nesvesni koliko su promene brze, bez obzira bavili se komunikacijama, medicinom, prodajom ili pravnim uslugama, nužno je što prije doneti kvalitetne i stručne regulative vezane uz veštačku inteligenciju“, istaknuo je Koletić. Ovogodišnja konferencija održava se pod pokroviteljstvom Službe za odnose s javnošću Predsednika Crne Gore, Službe za odnose s javnošću Vlade Crne Gore i Turističke organizacije grada Podgorice, čiji je direktor Dragan Grnović pozdravio prisutne prilikom otvoranja i predstavio Podgoricu kao atraktivnu destinaciju.

PRO PR konferencija jedina je međunarodna konferencija u istočnoj i jugoistočnoj Evropi koja se održava pod pokroviteljstvom relevantnih institucija, a od ove godine dobila je i priznanje od strane Chartered Institute of Public Relations (CIPR-a) kao edukacijska platforma programske vrednosti. Tokom tri dana konferencije očekuje se više od 220 učesnika, a u sklopu programa, 27. marta biće dodeljena i prestižna priznanja PRO PR Globe Awards.

Ova priznanja specifična su po tome što za njih nije potrebno plaćati kotizaciju ili slati prijavu, dobitnike nominuju isključivo prethodni laureati i članovi stručne zajednice.

Na svečanosti će biti dodieljena i posebna priznanja: PRO PR Globe Vision City dodelitiće se Opštini Plav, PRO PR Globe Transparancy Awards dodeliće se Centralnoj banci Crne Gore, a priznanje PRO PR Globe Vision Manager dodeliće se Zorici Mišković Pavičević, direktorici trgovačkog centra BIG Group i Branku Mitroviću direktoru kompanije One. Dobitnik nagrade za doprinos razvoju struke PRO PR GLOBE INFIGO awards je Sead Fočo, vlasnik portala Media Marketing, i prof. Justin Green, predsednik Global Alliance for Public Relations and Communication Management. Priznanje u kategoriji PRO PR Globe Entrepreneur pripalo Avdi Ramčiloviću, direktoru kompanije Geaprodukt.