Slušaj vest

Lekovi koji se često nalaze u gotovo svakoj kućnoj apoteci mnogima deluju potpuno bezazleno, pa se neretko uzimaju bez razmišljanja i bez konsultacije sa stručnjacima.

Ipak, čak i oni najrasprostranjeniji preparati mogu imati nuspojave, naročito ako se koriste nepravilno, u većim dozama ili u kombinaciji sa drugim lekovima.

Instagram stranica "Kućni farmaceut" upozorila je da aspirin nije samo "lek za bol" te da utiče na krv i može izazvati ozbiljna krvarenja.

- Ukoliko ga uzimate na svoju ruku rizikujete oštećenje želuca i čireve, unutrašnje krvarenje, opasne interakcije sa drugim lekovima, čak i retke, ali ozbiljne reakcije kod dece. Ono što deluje bezazleno može imati posledice - navodi ova stranica.

Problemi nastaju već posle par dana uzimanja na prazan stomak, što dovodi do iritacije želuca.

- Dugotrajno korišćenje - čirevi i krvarenje. Veće doze od preporučenih - ozbiljan rizik od unutrašnjeg krvarenja. Kod osetljivih ljudi čak i jedna doza može izazvati reakciju - navodi se.

Apsirin se ne sme mešati sa drugim lekovima protiv bolova, sa lekovima za razređivanje krvi i alkoholom.

- Treba biti oprezan ukoliko koristite lekove za pritisak i kortikosteroide. Najveća greška: “Popiću samo jedan, ništa mi neće biti” — a problem se često pravi tiho, bez simptoma. Nije svaki bol za aspirin, a lekovi nisu bombone. Prvo pogledajte uputstvo - ističu.

