Slušaj vest

Od nedelje prelazimo na letnje računanje vremena. Ne zaboravite da kazaljke pomerite u noći izmedju subote i nedelje za jedan sat unapred. Ipak, ova naizgled bezazlena promena itekako utiče na naše zdravlje. Od brojnih psihičkih i fizičkih tegoba, nesanice, pada koncentracije u saobraćaju, glavobolje i povećanog stresa, pa sve do povećanja rizika od srčanog udara i to za čak 24 odsto.

Najoprezniji tokom ovog vremena trebaju biti srčani i hronični bolesnici kao i meteoropate.

- Rizik svakako jeste povišen ali procenti varijaju u zavisnosti od studija, postoji za 5 do 10 odsto veća verovatnoća da će neko dobiti infarkt u periodu kada se sat menja i kada spavamo jedan sat manje. U principu telo prati neke već određene ritmove i navike i ono je naviklo da se budi u isto vreme i da ide da spava u određeno vreme - objasnio je za Kurir televiziju dr Petar Otašević, kardiolog.

Kako kaže, telo doživljava manjak sna kao šok.

Foto: Kurir Televizija

Šta da očekujemo i kako da pripremimo svoje telo?

- Luče se određeni hormoni koji povećavaju krvni pritisak i srčanu frekvencu. Zbog toga bolesnici koji već imaju neke kardiovaskularne bolesti imaju povećan rizik od šloga, infarkta miokarda i jedne bolesti koja se zove kardiovaskularna smrt. Ovo su drastični i ekstremni primeri i dešavaju se kod malog broja ljudi - rekao je Otašević.

Navodi da većina nas uglavnom može da očekuje pospanost, malaksalost i manjak koncentracije par dana nakon pomeranja sata.

- U sklopu onoga što sam rekao, bila je i smanjena koncentracija ali to znači da će ona biti smanjena i vozačima u saobraćaju što je veoma loše.Moramo biti pažljivi, poštovati propise i generalno biti još pažljiviji u saobraćaju sada. Generalni savet je da pripremite svoje telo nekoliko dana ranije, tih nekoliko dana idite nekih 20-30 minuta ranije na spavanje. Ukoliko to niste uradili na vreme onda jednostavno u subotu idite sat vremena ranije na spavanje - objašnjava Otašević.

Kako kaže, sve će biti u redu ali kako bi se generalno bolje osećali i kako bi se naše telo osećalo dovoljno odmorno, potrebno mu je pružiti adekvatan san i dovoljne sate spavanja.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs