Slušaj vest

Prava drama se odvijala na Dunavu nedavno. Muškarac koji ima 58 godina je skočio sa Pančevačkog mosta, hladna i brza reka nosila ga je sve dalje ali u poslednjem trenutku stigla je pomoć.

Tada je započeta borba za život koja je uprkos svim izazovima završena uspešno. Čovek koji ga je spasao je i u medijima i u narodu odavno proglašen za heroja. Ovo nije usamljen slučaj, pedesetosmogodišnji čovek je 35-i život koji je on spasio i ta činjenica ga je svrstala u legende.

Renato Grbić - čovek kog mnogi nazivaju "legendom Dunava", do sada je spasio čak 35 osoba koje su pokušale da okončaju život na Pančevačkom mostu. U intervjuu za Kurir otkrio je kako izgledaju ti dramatični trenuci, šta ga motiviše da ne odustane i koji slučaj mu je, uprkos iskustvu, bio najteži.

- Kod nas je ovo standardna priča. Mi smo u čamcu po ceo dan, posle završenog ribarstva otišao sam gore kako bih se presvukao da bih otišao da uzmem neke nabavke za restoran. Telefon mi je zazvonio i to je bio moj drugar iz kriminalne službe u Paliluli, pitao me je gde sam, jer je jedan čovek upravo skočio sa mosta - rekao je Renato Grbić, alas, za Kurir televiziju i nastavio da objašnjava na koji način je uspeo da spasi čoveka..

- Otrčaosam do čamca, a kada sam se našao ispod mosta video sam da je rečna policija bila na mostu. Pitao sam šta se dešava i gde je on. Pokazivali su mi rukom i ja sam tom vodiljom krenuo da ga nađem. Video sam čoveka koji je bio na leđima i borio se za svoj život, prišao sam mu polako i uhvatio ga za rame. On se trgao i bio je u šoku zbog cele situacije - objašnjava Rentao.

Navodi da je čovek bio ogroman i da je njemu to prvi put da samostalno nije uspeo da ubaci nekoga u čamac.

Foto: Kurir Televizija

"Bio je pun vode"

- Sada još osećam upalu ruku i nogu od tog stajanja u čamcu u nekom čučećem položaju. Jedva sam mu izbacivao glavu iz vode pa sam pokušavao da ga stavim na ivicu čamca, on je kašljao i "krkljao". Bukvalno je bio pun vode, rekao sam mu " jao bre samo nemoj majke ti da mi se udaviš, pokušaj da mi prebaciš barem nogu". Ali on mi je govorio da ne može ni to - dodaje Grbić.

Kako kaže, prvi put u životu je neko na takav način razgovarao sa njim.

- Pitao me je da li imam porodicu i decu, ja sam odgovorio da imam, pitao me je i za unučiće i ja rekoh da imam četvoro. On je samo spustio glavu nakon toga, video sam da mu burma stoji na ruci, pokušavao sam na neki način da ga oraspoložim dok čekamo rečnu policiju.

Ona je ubrzo i stigla. Znam te ljude, jedan čovek je ušao u moj čamac drugi je bio u njihovom i na kraju smo uspeli daga izvučemo iz vode - objašnjava Grbić.

Pančevački most Foto: Kurir Televizija

Dodaje i da su njih trojica jedva ubacili u čamac iako su ujedinili snage.

- Dovezli smo ga do konobe i tu je jedno 15-20 minuta samo ležao u čamcu, bio je potpuno oduzet odnosno paralisan. To je bilo spasavanje u zadnjem trenutku, on je već bio izmoren. Bio je ispod mosta već oko 150 metara, voda ga je brzo nosila ali srećom rečna policija je došla na vreme i meni da pomogne jer je čovek zaista bio ogroman - rekao je Grbić.

Kako Renato kaže, kada je smogao snage da stane na noge, stigla je i hitna pomoć, on je odvezen na VMA koja je tada bila dežurna i njemu je izuzetno drago što je muškarac uspeo da preživi. Dodaje da su u vodi najvažnija brzina i hitna rekacija.

Kurir.rs