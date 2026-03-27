O Belom anđelu

- po tvrdnji mnogih, najlepša pravoslavna freska na svetu

- nalazi se u manastiru Mileševa

- ovo remek-delo srednjovekovne umetnosti pripada redu najlepših i najvažnijih evropskih slikarskih dostignuća

- na svodovima mileševskog manastira osvanula je u 13. veku

- naslikan je tako da posetioca gleda direktno u oči bez obzira na to iz kog ugla ga posmatrate

- u srpskom narodu se ova freska ukorenila kao sinonim za nadu, spasenje i čuda

- u 16. veku je preko nje naslikana druga freska, a Beli anđeo se ukazao gotovo 400 godina kasnije

- prvi satelitski prenos video-signala između Starog kontinenta i Amerike sadržao je među kadrovima i mileševsku fresku

- Na slici je prikazan Arhanđel Gavrilo koji sedi na kamenu i mironosicama rukom pokazuje mesto Hristovog vaskrsnuća, odnosno njegov prazan grob