Italijanka poletela da bombarduje Mileševu: U poslednjoj sekundi odustala jer joj se ukazao Beli anđeo! A onda se Valerija vratila u manastir i zaplakala
Priča koja se godinama prenosi među vernicima u okolini Prijepolja govori da je tokom NATO bombardovanja 1999. lik Belog anđela, jedne od najznačajnijih srpskih fresaka, na misteriozan način sprečio bombardovanje manastira Mileševa i njegove okoline.
Upravo je lik najznačajnije srpske ikone sprečio pilota da izbaci smrtonosni tovar na ovu svetinju.
Italijanka, za koju se zna samo da se zove Valerija, bila je pilot NATO snaga tokom agresije na SRJ i imala je zadatak da baci bombe na predeo gde se nalazi ova srpska svetinja.
Pred njom se pojavio lik Belog anđela
Prema svedočenjima, u trenutku kada je trebalo da dejstvuje, pred njom se pojavio lik Belog anđela. Uplašena tim priviđenjem, Italijanka je odustala samoinicijativno od napada i vratila se u bazu!
I pevač Nikola Rokvić, poznat kao veliki vernik, pre nekoliko godina aktuelizovao je ovu priču o čudu nad manastirom Mileševa kod Prijepolja.
Plakala je satima
- Ima jedna zanimljiva priča. Svedočenja ljudi iz Mileševe. Par godina posle bombardovanja, taksijem je sa Zlatibora došla žena, Italijanka, do manastira.
Ušla je u crkvu i satima plakala ispod freske Belog anđela. Izašla je i otišla kako je i došla. Taksista i ljudi iz smeštaja su posle ispričali njenu priču... - napisao je tada Rokvić i nastavio:
- Žena je bila pilot NATO snaga i iznad predela gde se nalazi manastir Mileševa trebalo je da pogodi zadati cilj. U trenutku kada je trebalo da pritisne dugme za ispaljivanje rakete, pojavio joj se lik anđela koji ju je upozorio da to ne radi ili će biti sve pogubno po nju. Uplašena, vratila se u bazu. Posle nekoliko godina gledala je fotografije raznih manastira i umetničkih slika i naišla na fresku Belog anđela. Po njenom svedočenju, taj lik joj se i javio kad je trebalo da ispali projektil smrti. Zato je posle nekog vremena došla da se pokloni anđelu i gorko se pokaje...
O Belom anđelu
- po tvrdnji mnogih, najlepša pravoslavna freska na svetu
- nalazi se u manastiru Mileševa
- ovo remek-delo srednjovekovne umetnosti pripada redu najlepših i najvažnijih evropskih slikarskih dostignuća
- na svodovima mileševskog manastira osvanula je u 13. veku
- naslikan je tako da posetioca gleda direktno u oči bez obzira na to iz kog ugla ga posmatrate
- u srpskom narodu se ova freska ukorenila kao sinonim za nadu, spasenje i čuda
- u 16. veku je preko nje naslikana druga freska, a Beli anđeo se ukazao gotovo 400 godina kasnije
- prvi satelitski prenos video-signala između Starog kontinenta i Amerike sadržao je među kadrovima i mileševsku fresku
- Na slici je prikazan Arhanđel Gavrilo koji sedi na kamenu i mironosicama rukom pokazuje mesto Hristovog vaskrsnuća, odnosno njegov prazan grob
Prema još nekim svedočenjima, Valerija je nakon toga još nekoliko puta dolazila u Mileševu i svaki put je plakala pred freskom. Uprkos tome što se ovo predanje ustalilo u narodu tog kraja, iz manastira Mileševa nismo dobili potvrdu da li se i šta se tačno dogodilo.