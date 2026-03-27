Slušaj vest

Srpski kardiohirurg dr Danko Grujić boravio je prošle nedelje u Univerzitetskoj klinici za kardiohirurgiju u nemačkom gradu Augsburgu, gde je na poziv direktora te ustanove Fridriha Ekštajna, edukovao nemačke kardiohirurge o pokretanju programa minimalno invazivne bajpas hirurgije, saopštio je Univerzitetski klinički centar Srbije (UKCS).

Kako se navodi u saopštenju tokom stručne posete Grujić je imao ulogu proktora i edukatora, pružajući podršku nemačkom timu u uvođenju i primeni ove savremene hirurške metode.

Inače, minimalno invazivna bajpas hirurgija predstavlja jedan od najnaprednijih pristupa lečenju koronarne bolesti srca, a operacija se izvodi kroz mali rez od 4 santimetra na grudnom košu, bez presecanja grudne kosti, što pacijentima omogućava manju operativnu traumu, brži oporavak i odlične dugoročne rezultate.

Dr Danko Grujić je u Augzburgu edukovao nemačke kolege u minimalno invazivnoj bajpas hirurgiji, prenoseći iskustvo srpske kardiohirurgije

- Dr Grujić je ovu metodu uveo u srpsku kardiohirurgiju pre četiri godine, a 10. juna 2022. godine u UKCS je izvedena prva minimalno invazivna bajpas operacija. Od tada je njegov tim izveo oko 400 ovakvih operacija, čime je stvoren značajan klinički i operativni iskustveni fond u primeni ove tehnike. Upravo zahvaljujući tim rezultatima, srpski stručnjaci danas učestvuju u edukaciji kolega i pokretanju programa minimalno invazivne koronarne hirurgije i u drugim evropskim centrima - navodi se u saopštenju UKCS.

Kako se ističe, poziv da jedan kardiohirurg iz Srbije učestvuje u pokretanju ovakvog programa na univerzitetskoj klinici u Nemačkoj predstavlja veliko profesionalno priznanje, ali i potvrdu kvaliteta i međunarodne prepoznatljivosti srpske kardiohirurgije.