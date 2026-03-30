Ponekad se dešava da ljudi odluče da prekinu kontakte ili se distanciraju od članova porodice zbog sukoba, nesuglasica ili osećaja nedostatka podrške u teškim trenucima.

Na taj korak odlučila se i jedna devojka iz Srbije po imenu Milica. Ona je nakon saobraćajne nezgode koju je nedavno doživela rešila da prekine kontakt sa pojedinim članovima njene porodice, a nekih se čak odrekla i javno putem Fejsbuka.

"Nisu me zvali"

- Javno seodričem moje familije - Tetke i teče iz Šapca, ujaka iz Beograda, kuma iz Brdarice - napisala je Milica.

Potom je navela da je niko od njih nije pozvao nijednom nakon saobraćajne nezgode koju je doživela.

Milica se javno odrekla familije Foto: Printscreen Facebook

- Nisu se setili da pozovu i pitaju kako sam. Kada sam ležala ceo dan u krevetu i plakala od bolova, lek mi je doneo komšija, a ne oni. Moj "kum" ima šlep službu, a kada je trebalo moj auto da se izvuče, navodno je bio "umoran"... Neka, moj komšija Dragan je istog minuta kada sam mu otišla kući upalio traktor i izvukao ga, i tom čoveku ću biti zahvalna do kraja života - navela je ova devojka.

Tuga

Tvrdi i da pomenuti članovi njene familije konstantno o njoj izmišljaju laži.

- Ujače moj divni, moja pokojna majka te je odgajila, kada je trebalo da te mobilišu za vreme rata ona te je čuvala u svom stanu. Izvinjavam se svim prijateljima ovde na emotivnosti, nekada čoveka tuga uhvati. Ovi nabrojani neljudi su za mene mrtvi - oštra je Milica.