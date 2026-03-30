Ponekad se dešava da ljudi odluče da prekinu kontakte ili se distanciraju od članova porodice zbog sukoba, nesuglasica ili osećaja nedostatka podrške u teškim trenucima.

Na taj korak odlučila se i jedna devojka iz Srbije po imenu Milica. Ona je nakon saobraćajne nezgode koju je nedavno doživela rešila da prekine kontakt sa pojedinim članovima njene porodice, a nekih se čak odrekla i javno putem Fejsbuka.

"Nisu me zvali"

- Javno seodričem moje familije - Tetke i teče iz Šapca, ujaka iz Beograda, kuma iz Brdarice - napisala je Milica.

Potom je navela da je niko od njih nije pozvao nijednom nakon saobraćajne nezgode koju je doživela.

Milica se javno odrekla familije
Milica se javno odrekla familije Foto: Printscreen Facebook

- Nisu se setili da pozovu i pitaju kako sam. Kada sam ležala ceo dan u krevetu i plakala od bolova, lek mi je doneo komšija, a ne oni. Moj "kum" ima šlep službu, a kada je trebalo moj auto da se izvuče, navodno je bio "umoran"... Neka, moj komšija Dragan je istog minuta kada sam mu otišla kući upalio traktor i izvukao ga, i tom čoveku ću biti zahvalna do kraja života - navela je ova devojka.

Ne propustiteDruštvoCELA SRBIJA PRIČA O OCU IZ VLASOTINCA A ON KAŽE: Ne, nije šala! Objasnio zašto se javno odrekao svoje dece od 10 i 6 godina?! FOTO
Tuga

Tvrdi i da pomenuti članovi njene familije konstantno o njoj izmišljaju laži.

- Ujače moj divni, moja pokojna majka te je odgajila, kada je trebalo da te mobilišu za vreme rata ona te je čuvala u svom stanu. Izvinjavam se svim prijateljima ovde na emotivnosti, nekada čoveka tuga uhvati. Ovi nabrojani neljudi su za mene mrtvi - oštra je Milica.

Ne propustiteDruštvo"Zašto je devojkama danas toliki problem da žive kod njegovih na spratu?" Srbin objavom napravio haos na mrežama: Srpkinje odmah reagovale oštro
DruštvoPrvo karijera, pa brak i deca: Nova pravila ljubavi u Srbiji skupo koštaju celu naciju
DruštvoSofija je imala 13 godina kad ju je majka ostavila kraj puta: "Imala sam 152 kg i želela sam da nestanem", a onda joj je otac promenio život
PORODICU SA UBA PREVARIO IZVOĐAČ RADOVA ZA 30.000 EVRA! Porodica ostala bez novca i kuće, Marija targetirana: Ugroženi smo, usmerili su se na nas Izvor: Kurir televizija