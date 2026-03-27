Slušaj vest

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković uručio je danas dozvolu za rad Fakultetu srpskih studija Univerziteta u Nišu.

Ministar je istakao da će ovaj fakultet imati specifičnu misiju kada je reč o očuvanju nacionalnog identiteta.

- Fakultet srpskih studija zadovoljio je sve standarde koje je postavilo Nacionalno akreditaciono telo. Novina je što će prvi put u epicentru biti identitetske nauke. Dakle, one nauke koje se bave proučavanjem istorije, kulture i tradicije srpskog naroda sa akcentom na to da se pozitivne vrednosti naše tradicije razumeju, čuvaju i unaprede i da se u mlađim generacijama podstakne radoznalost da proučavaju ovu oblast - rekao je Stanković.

Prema njegovim rečima, ovo je veliki i važan korak za srpsku prosvetu i akademski život.

- Nadam se da će buduće generacije studenata i profesora ovog fakulteta predano raditi na proučavanju pitanja vezanih za naš nacionalni identitet - naveo je ministar Stanković koji je dozvolu za rad fakulteta uručio predsedniku privremenog Saveta Fakulteta srpskih studija dr Milanu Lazareviću.

Lazarević je ocenio da je značaj ovog fakulteta ogroman, jer su do sada, kako je rekao, identitetske nauke u Srbiji bile zapostavljene.