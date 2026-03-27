Četvrtog dana bombardovanja tadašnje SR Jugoslavije, na današnji dan pre 27 godina pao je američki "nevidljivi" lovac, bombarder F-117A!

- Nastao je jak blesak na nebu. Gledamo i mislimo gotovo - pada na nas! Nastala je opšta panika! Neki su skakali u kanale pokraj puta, drugi su bežali kućama koliko ih noge nose! Puklo je. Laknulo nam je što smo ostali živi - prisećali su se tako meštani sela Buđanovci sa kojima su reporteri Kurira razgovarali pre nekoliko godina.

"Videli smo da nešto šljašti na nebu"

Kad su saznali šta je palo u njihov atar, neki su počeli da slave, a neki se, bogami, i uplašili da će baš zbog toga njihovo selo biti na meti neprijatelja.

- Bio sam to veče u centru kad smo videli da šljašti nešto na nebu! Razbežali smo se. Ja sam bežao na motoru. Vozio sam, gledao u nebo i čekao da padne na mene. Utrčao sam u kuću i zagrlio decu, molili smo se da ostanemo živi - prisećao se Đorđe Bradarić.

Pre 27 godina iznad Buđanovaca , jednice PVO vojske SRJ srušile su ponos vojske SAD, stelt avion F-117A

Iako su Amerikanci krenuli u misiju spašavanja i odveli pilota F-117 Dejla Zelka, život mu je uistinu sačuvala Vojska Jugoslavije.

Komšije kažu da je oko 15 lovaca s puškama pošlo u njive s namerom da uhvate pilota, ali ih je vojska sprečila. Kad je svanulo, nastalo je veselje koje je ovekovečeno na čuvenim fotkama.

Igrali užičko kolo

- Popeo sam se na krilo, ljudi su se veselili, igralo se užičko kolo, pevalo se. Često se prisećamo toga, pamtićemo to dok smo živi. Sinula su nam tri sunca kad je završeno bombardovanje - ispričao je ranije Bradarić za Kurir.

Jovan Jovanović, koji je te noći bio dežurni na osmatračnici, dodao je da je čista sreća što je avion pao na njivu, a ne na kuće.

- Ko god da je gledao u nebo imao je osećaj da će to nešto pasti na njega. Narod je došao da vidi kakvo je to čudo "nevidljivo" - ispričao nam je Jovanović i dodao da je veselje trajalo do narednog jutra:

- Neki su uzimali delove aviona, neki su ih prodali, dok sigurno ima i onih koji to čuvaju. O tome se priča i dan-danas, to je istorijski događaj!

Dečak na krilu aviona

Slika malog dečaka koji na krilu oborenog američkog bombardera stoji i drži podignuta tri prsta s plastičnim pištoljem u ruci obišla je svet.

Tada troipogodišnji dečak, sada mladić i otac Zoran Jovanović rekao je ranije za Kurir da ta slika u njemu budi razne emocije.

- Sećam se kad je avion tek počeo da pada, bio sam s majkom i sestrom u sobi, a posle toga smo prešli kod komšije u podrum. Sećam se samo da sam zagrlio velikog medu i zaspao. Sutradan sam s majkom, sestrama i komšijama otišao tamo. Svirala je muzika, ljudi su igrali, pevali, skakali. Sigurno je bilo i onih koji su se plašili da će nas gađati, ali hvala bogu pa se to nije desilo - ispričao nam je Zoran.

Avion izrađen u "stelt" tehnologiji bio je najveći ponos NATO avijacije i verovalo se da ne može da bude oboren. Sve dok nije poleteo srpskim nebom. Pogodila ga je protivvazudušna odbrana Vojske Jugoslavije sa pukovnikom Zoltanom Danijem na čelu. Pao je u atar sela Buđanovci, gde su meštani sledeće jutro slavili pobedu i igrali na krhotinama letelice.

Uspomena

Pukovnik Zoltan Dani, koji je i oborio "nevidljivog", jednog dana Zoranu je doneo upakovan poklončić.

- Sve delove aviona je pokupila i odnela vojska. Međutim, kada je gospodin Zoltan jednom prilikom dolazio da me vidi, doneo mi je zapakovan delić srušenog F-117A, odnosno baš tog krila na kom sam stajao! Čuvam ga kući od tada i čuvaću ga zauvek - rekao je mladić ranije za Kurir.