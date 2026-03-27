Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski istakla je značaj boraca za slobodu Srbije, naglašavajući da je ona uvek branjena i krvlju plaćena.
"SLOBODA SRBIJI NIKADA NIJE POKLONJENA, ONA JE UVEK BRANJENA" Đurđević Stamenkovski: Naši borci nisu branili samo granice, branili su narod, ognjišta, svetinje
Sloboda Srbiji nikada nije poklonjena, ona je uvek branjena, krvlju plaćena i žrtvom sačuvana, poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.
"Zato danas, uručujući boračke spomenice u Smederevskoj Palanci onima koji su upravo svoje živote i krv dali za tu slobodu, nisam videla samo odlikovanja, već lica ljudi kojima dugujemo trajanje, ime i pravo da svoju zemlju zovemo slobodnom.
Naši borci nisu branili samo granice. Branili su narod, ognjišta, svetinje i pravo Srba da opstanu.
Na nama je da ih nikada ne zaboravimo, da njihova imena pamtimo s ponosom i da nove generacije učimo koliko je skupo plaćena sloboda Srbije.", poručila je Milica Đurđević Stamenkovski.
