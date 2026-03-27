Iako je kalendarski proleće već počelo, na Staroj planini zima se ne predaje. Tokom noći i jutarnjih sati ponovo je počeo da pada sneg, koji je ovoj planini još jednom vratio zimski izgled i atmosferu.

Nadležne službe su na terenu od ranih jutarnjih sati. Putari intenzivno rade kako bi svi pravci na Staroj planini, poznatoj i kao „Krov Srbije", ostali čisti i potpuno prohodni za saobraćaj. Prema trenutnim informacijama, prilazni putevi su bezbedni, a mehanizacija je stalno angažovana na čišćenju i održavanju.

Direktor JP Stara planina Goran Karadžić, istakao je da je situacija pod kontrolom i da sneg donosi i dodatne benefite.

- Putne službe rade bez prekida i najvažnije je da su svi pravci prohodni. Ovakve padavine su značajne i zbog vodnih resursa, jer posle nekoliko sušnijih godina možemo očekivati stabilnije snabdevanje vodom. Uz to, raduje nas što broj noćenja iz godine u godinu raste, što pokazuje da je Stara planina sve traženija destinacija - rekao je Karadžić.

Zimska idila već je privukla najmlađe goste. U hotelu Stara planina deca su jutro iskoristila za sankanje i grudvanje, pretvarajući sveže napadali sneg u pravo malo igralište na otvorenom.

Meteorolozi najavljuju da bi hladnije vreme moglo da se zadrži i narednih dana, pa će svi koji se upute ka Staroj planini imati priliku da još neko vreme uživaju u pravim zimskim prizorima - uprkos kalendaru.

Kako saznajemo, Skijališta Srbije produžavaju sezonu do 5. aprila, tako da svi ljubiltelji skijanja već ovog vikenda - pravac Stara planina.