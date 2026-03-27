Zamislite da vam 18. rođendan ne donese tortu, zagrljaj i želje, nego ključ koji ne otvara nijedna vrata. U zemlji u kojoj svake godine više od 500 mladih izađe iz sistema socijalne zaštite, mnogi od njih tog istog dana ostaju bez doma, bez sigurnosti i bez plana kuda dalje. Na papiru odrasli, a u stvarnosti prepušteni svetu koji ih nije učio kako da prežive, jer kako naučiti život, ako nikada nisi imao porodicu da te nauči? Kako verovati ljudima, ako su oni koji je trebalo prvi da te vole nestali? Dok ostali slave punoletstvo kao početak slobode, za njih je to često početak borbe, borbe za krov nad glavom, za posao bez iskustva, i za dostojanstvo u svetu koji ih često ni ne vidi. Ali postoje oni koji ih vide, koji ne okreću glavu i veruju da nijedno dete ne sme da ostane samo, samo zato što je postalo punoletno.

U subotu 28-og marta u 23.00.govorimo o toj deci, o onima koji su prerano odrasli i o onima koji im vraćaju šansu da budu mladi. Sa nama je žena koja menja sudbine i okreće njen točak u korist onih kojima je najpotrebnije.