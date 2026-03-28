U skladu sa Godišnjim planom realizacije učešća Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama, ove nedelje je izvršena redovna zamena odeljenja vojne policije Vojske Srbije u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija na Kipru.

Vojska Srbije odeljenje vojne policije angažuje na period od godinu dana u sastavu britanskog kontingenta u Nikoziji. Jedinica izvršava širok spektar zadataka, kao što su sprovođenje mera zaštite međunarodnih snaga, istražnih radnji po nalogu Ujedinjenih nacija, bezbednosnih patrola i eskorta važnih ličnosti. U obavljanju poslova sarađuje i sa lokalnim policijskim snagama.

Pripadnici Vojske Srbije koji su u mirovnoj operaciji bili od marta prošle godine profesionalno i posvećeno su realizovali sve postavljene zadatke, čime su zavredeli najviše ocene i pohvale od strane komande međunarodnih snaga u misiji i na najbolji način prezentovali lik i delo srpskog vojnika. Dužnost su predali novom kontingentu Vojske Srbije koji je u zonu operacije upućen sredinom meseca.

U mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija na Kipru, Vojska Srbije trenutno, osim jedinice vojne policije, angažuje i štabne oficire u komandi misije u Nikoziji.

Ne propustiteDruštvoMinistar Gašić uručio ukaz o postavljenju na novu dužnost u Generalštabu Vojske Srbije: "Postavljenje na novu dužnost potvrda dosadašnjeg predanog rada"
DruštvoJavni poziv za diplomirane doktore medicine: Evo kako zainteresovani za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije mogu da se prijave
DruštvoBorbena obuka pilota helikoptera Vojske Srbije: "Senke" iz Lađevaca uvežbavaju dejstvo u blizini fronta! (FOTO)
DruštvoMinistar odbrane Bratislav Gašić obišao kasarnu u Knjaževcu: Planira se vraćanje regruta i mogućnost industrijske zone (FOTO)
