„Srbija je uvek jedina verovala u bratstvo, jedinstvo i pomirenje“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski koja je ratnim vojnim invalidima i članovima porodice poginulih u odbrambeno – otadžbinskim ratovima '90 – ih, uručila 64 boračke spomenice u hramu Svete Petke u Smederevskoj Palanci.

Ona je navela da se Srbija kroz istoriju mnogo puta sama izborila za svoju slobodu, istakavši da nam drugi nisu pomagali, već su nas uvek napadali.

Uručila 64 boračke spomenice Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Branili smo evropske kapije od Osmanske imperije, sami smo podigli ustanak i izborili se za slobodu naše zemlje. Dok smo mi vikali „Bolje grob, nego rob!“ i podizali slobodarske ustanke, naša dojučerašnja braća bacali su nam decu u jame, zatvarali u logore i činili svirepe zločine da nam zatruju seme na prostorima na kojima su Srbi vekovima živeli“, naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da je očigledno da su jedino Srbi i posle toga verovali u jedinstvo, zajedničku državu, poverenje i bratstvo, jer se, kako je navela, ’90 – ih godina ponovio isti scenario. Istakla je da ni tada, naši heroji i naši borci, nisu dali da nestanemo i da to nikada ne smemo da zaboravimo.

„Nisu dali da se oružje zove po Srbima, jer su se njime Srbi brzo klali. Nisu dali da ponovo budemo u jamama“, naglasila je Đurđević Stamenkovski istakavši da im za to dugujemo veliku zahvalnost.

Kako je navela, nove generacije treba da čuju za imena onih koji su nas odbranili, jer treba da znaju koliko je skupo plaćena cena naše državnosti i slobode.