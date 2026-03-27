Zastrašujuća tragedija desila se sinoć oko 23 časa na Filozofskom fakutletu u Beogradu. Studentkinja 25 godina stradala je pod nerazjašnjenim okolnostima, padom kroz prozor petog sprata, nakon što su u hodniku fakulteta upaljena pirotehnička sredstva.

Istraga je u toku, policija i Više javno tužilaštvo su preuzeli slučaj, a dekan Filozofskog fakutleta Danijel Sinani je bio na ispitivanju.

Brojna pitanja su bez odgovora: Pod kojim okolnostima je stradala studentkinja? Čija je odgovornost? Kako je moguće da u prostorijama fakulteta budu pirotehnička sredstva? Zašto su se studenti okupljali i nakon radnog vremena fakulteta? Da li se tragedija može posmatrati kao posledica anarhije na fakultetima i blokada?