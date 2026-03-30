Dve jetrve, jedan krov, dva muža, jedna svekrva i mnoštvo anegdota iz svakodnevice, koje na kraju dana objavljuju na društvenim mrežama umesto stereotipnih viceva i rušeći predrasude o odnosu koji je, po nepisanom pravilu, uvek napet.

Je li taj odnos takav od početka ili je od starta bilo nekog rivaliteta da se dokaže koja je bolja snajka, za "Puls Srbije", otkrile su Tijana i Jelena Jelača, jetrve.

- Na Instagram smo ušle praktično poslovno - želela sam da se bavim nečim onlajn, i vrlo brzo mi se ona pridružila u tom mom biznisu. Kroz zajednički rad i kreiranje sadržaja, brzo smo se zbližile. Zajedno smo počele da plasiramo sadržaj koji je super prolazio kod publike, i tada smo dobile ideju da pokrenemo nešto svoje, gde možemo biti potpuno slobodne i nezavisne od posla kojim se inače bavimo - rekla je Tijana.

Prijateljstvo bez drame

Kako je Tijana istakla, njihov odnos je opušten i iskren, bez stalnog izveštavanja o svakom događaju.

- Iskreno, nismo od onih koje stalno trče jedna drugoj da pričaju šta se desilo. Jednostavno, u skladu sa situacijom, podelimo stvari kad za to dođe trenutak. Nije da stalno skačemo jedna kod druge da se ispričamo. Što se tiče naših muževa - ne, tu nema zle krvi. To znači da su naši muževi dobri. Može svašta da se desi, ali to je tako - otkrila je.

Jelena je priznala da njihov odnos od početka nije bio savršen, ali da starosna razlika nikada nije stvarala tenzije.

- Odnos između nas nije bio savršen i ovakav kakav je sada od početka, ali rivaliteta nije bilo. Ja sam osam godina mlađa od Tijane, i kada sam se udala sa 25 godina, mislila sam da nemam mnogo zajedničkog sa ljudima koji su toliko stariji od mene. Imala sam svoje drugarice iz srednje i sa fakulteta, i uglavnom sam funkcionisala tako - navela je Jelena.

Foto: Kurir Televizija

- Međutim, kada sam prešla tridesetu, shvatila sam da mogu da se družim i sa mlađima i sa starijima - jednostavno, više nemam izbora. Što se tiče bliskosti, ona je danas nekako tabu tema. Ljudi se sve manje grle, i čini mi se da je zagrljaj postao težak trenutak. Čak i kada postoji ljubav i bliskost, ponekad se stvori neka neprijatnost. Ne znam tačno zbog čega, ali mislim da to ima veze sa učestalošću. Mi smo svaki dan zajedno, provodimo sate zajedno, pa prirodno nema potrebe za tim "građenjem" bliskosti kroz dodire i zagrljaje, kao što je slučaj kada se vidiš s prijateljima jednom nedeljno - objasnila je Jelena.

"ODNOS NIJE BIO SAVRŠEN OD POČETKA, ALI RIVALITETA NIJE BILO" Kako su dve jetrve prevazišle razlike i sagradile bliskost: "Svakog dana provodimo sate zajedno" Izvor: Kurir televizija

