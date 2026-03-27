Auto moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da će, zbog povremeno jače kiše, uslovi za vožnju tokom vikenda biti teži.

AMSS je naveo da na putevima u planinskim područjima može biti snega na kolovozu, a zbog nižih temperatura mestimično i leda.

U nižim predelima intenzivna kiša povremeno sa jačim pljuskovima otežava vidljivost i smanjuje preglednost, dodaje se u saopštenju.

AMSS je naveo i da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju jedan sat da izađu iz Srbije.

„Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila“, navodi se u saopštenju.