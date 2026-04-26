Svake godine u GAK "Narodni front" rodi se nekoliko izuzetno krupnih beba, od kojih neke prelaze 5.000 grama. Iako su uglavnom dečaci ti koji drže rekorde po težini, 2019. godine titulu najkrupnije bebe ponosno je nosila devojčica Mila.

Poseban rekord porodilište pamti iz 1988. godine, kada je prirodnim putem rođena beba težine oko 7.500 grama.

Tokom 2018. godine, najkrupnija beba rođena je sa 5.800 grama, a porođaj je završen carskim rezom. Te godine, u porodilištu KBC Zvezdara, od 2.200 rođenih beba tri su imale težinu preko 5.000 grama.

Iako su uglavnom dečaci krupniji, 2019. godine prvo mesto po težini zauzela je devojčica Mila.

Porodilište "Narodni front" drži rekord najteže rođene bebe

Međutim, dugogodišnja istorija porodilišta "Narodni front" pamti da je najkrupnija beba rođena još 1988. godine.

- Ta čuvena beba rekorder imala je oko 7.500 grama, došla je na svet prirodnim putem, a nakon porođaja imala je dobru vitalnost i adaptiranost - izjavila je tada, 2019. godine dr Tanja Lazić Mitrović, zamenica načelnika Odeljenja neonatologije GAK "Narodni front."

Stručnjaci naglašavaju da je važno pre porođaja odrediti telesnu masu ploda kako bi se isplanirao adekvatan način porođaja, jer krupne bebe tokom rođenja mogu povrediti i sebe i majku ako postupak nije dobro pripremljen.

- Krupna beba predstavlja izazov za ginekologa-akušera i neonatologa, ali istovremeno donosi radost majci i ponos ocu. Bebe rekorderi mogu, ali ne moraju, da izrastu u krupne ljude - zaključila je dr Lazić Mitrović.

