Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje zbog očekivanih obilnijih padavina u Srbiji večeras.

Prema prognozi, u većini krajeva očekuje se oblačno vreme sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, dok će u planinskim predelima padati sneg uz dalje povećanje snežnog pokrivača. Lokalno su moguće i jače padavine, posebno u istočnoj, severnoj i zapadnoj Srbiji tokom večeri.

Vetar će biti slab do umeren, dok će u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno biti jak, pretežno zapadnog i severozapadnog pravca.

U glavnom gradu, Beogradu, takođe se očekuje oblačno vreme sa povremenom kišom i pljuskovima, a vetar će biti slab do umeren, zapadnog i severozapadnog smera.

Za vikend nas očekuje oblačno i prohladno vreme, sa čestim padavinama – kišom u nižim predelima i snegom na planinama.

Sutra će biti hladno i oblačno, sa kišom i snežnim padavinama na planinama, uz dalje zadebljanje snežnog pokrivača. Obilnije padavine očekuju se lokalno, naročito u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji. Vetar će biti slab do umeren, povremeno jak, severnog i severozapadnog pravca, a uveče se očekuje slabljenje. Najniža temperatura kretaće se između 3 i 7 °C, dok će najviša dnevna biti od 6 do 11 °C.

U nedelju i naredne sedmice preovlađivaće oblačno i prohladno vreme, sa čestim, uglavnom slabim padavinama – kišom u nižim predelima, a snegom u planinama.

RHMZ upozorava da će i danas i za vikend biti moguće lokalne oluje praćene grmljavinom, kao i sneg u brdsko-planinskim predelima. Ukupne količine padavina u periodu od 72 sata mogu lokalno iznositi od 40 do 80 mm, ponegde i više, dok se na planinama očekuje od 10 do 30 cm novog snega. U drugom delu nedelje predviđeno je postepeno slabljenje padavina.