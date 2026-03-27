Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručila je danas u hramu Svete Petke u Smederevskoj Palanci 64 boračke spomenice ratnim vojnim invalidima i članovima porodice poginulih u odbrambeno-otadžbinskim ratovima '90-ih.

Uručila 64 boračke spomenice Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

"Baka Jovanka mi je maločas rekla 'Možda bi mi nekada lakše bilo da je bolovao, pa umro'. Ne bi, bako, jer to je smrt kao i svaka druga. A njegovo stradanje, tvog sina Srđana, nije uobičajena smrt nego lansiranje u visine Božijeg zagrljaja. Bogu hvala, Jovankin sin je ostavio sina u kolevci. I njegov sin je sada dobio sina. To je istorija srpskog naroda. To je kontinuitet naše borbe da preživimo", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Juče smo bili kod Milje Zečević, kojoj su ubili tri sina i muža na kućnom pragu u Sijekovcu, u Bosni i Hercegovini, još pre nego što je rat počeo. Ono što je isto bol za detetom je uvek ista, ali ono što treba da bude svima isto je i ponos što niste majke izdajnika nego majke heroja i junaka što su se vaši sinovi žrtvovali za svoje kuće, za svoja ognjišta, za svoje bližnje, za svoj narod i za svoju otadžbinu. 

