Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Vranja, na oko 4.5 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 42.59 i dužine 21.92.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Ne propustiteDruštvoPOMERANJE SATA MOŽE BITI OKIDAČ ZA INFARKT I ŠLOG: Kardiolog otkriva kako da se pripremite i zaštitite srce
Društvo"Hrvati već 150 godina žele da ga otmu" Istoričar o Teslinom poreklu - Pismo njegove sestre Marice otkriva istinu
Nikola Tesla
Društvo"U Kini sam radila od jutra do mraka, u Zemunu uživam" Srpska Mulan je ostavila život u svojoj domovini i preselila se u Srbiju bez ikakvog plana
DruštvoDugo zajedno u okovima tamnovali i mučeni, ali se Hrista nisu odrekli: Danas su Sveti mučenik Agapije i drugi s njim, evo šta valja uraditi
