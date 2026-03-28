Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje za područje cele Srbije zbog ekstremnih padavina koje se očekuju tokom današnjeg dana i u nedelju.

Prema rečima meteorologa, očekuje nas potpuno oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok će brdsko-planinski predeli biti pod snežnim pokrivačem.

Najkritičnija situacija očekuje se u srcu zemlje i na istoku.

Kritično

- Lokalno se očekuje veća količina padavina i to posebno na području zapadne, centralne i istočne Srbije, gde može pasti novih 50 mm za narednih 36 sati - navode iz RHMZ i dodaju da će planinski predeli jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije dobiti "novih 15 cm vlažnog snega".

Ni prestonica neće biti pošteđena nepovoljnih vremenskih prilika.

Upozorenje za Beograd na snazi je takođe do nedelje, 29. marta. Nadležni ističu da će u glavnom gradu biti oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok se "u pojedinim delovima grada očekuje i veća količina padavina, od 20 do 40 mm za narednih 36 sati". Građanima se savetuje oprez, iako se "slabljenje intenziteta padavina očekuje sutra u drugom delu dana".

Hidrološko upozorenje

Pored padavina, na snazi je i posebno hidrološko upozorenje koje obuhvata period do 30. marta. Prema podacima RHMZ-a, "na Jadru, Kolubari sa pritokama, gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama, Mlavi, Peku i Crnom Timoku od 28. marta vodostaji biti u većem porastu sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa".

Današnji dan obeležiće i neprijatan vetar koji će biti "slab i umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni", dok će se živa u termometru kretati u skromnom rasponu, pa će tako "najviša dnevna temperatura biti od 6 do 11 stepeni". Nažalost, stabilizacija vremena nije na vidiku ni početkom naredne sedmice, jer će "preovlađivati oblačno i prohladno vreme, sa čestim i uglavnom slabim padavinama".