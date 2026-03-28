U trošnoj kućici u nehumanim uslovima u mestu Lok kod Titela živi mali Nikola. Majka mu je preminula, a otac ga nije prihvatio!

Često su gladni u kući gde su prozori i vrata prekriveni najlonom.

Mali Nikola i njegov brat Borislav, koji ima epilepsiju, stanuju sa babom i dedom. Ovu porodicu nedavno je posetio srpski humanitarac Marko Nikolić.

- Mama mi je umrla i nedostaje mi jako. Mnogo mi nedostaje. Tata me nije prihvatio, pa živim sa bakom i dekom - rekao je dečak.

Imaju guskee, mačke, krave i svinje... Ipak želja malog Nikola je da ima radni sto gde bi mogao da uči.

- Fali mi i kupatilo da se okupam - kazuje dečak.

Nikolić je pokrenuo akciju prikupljanja novčanih sredstava kako bi pomogao malom Nikoli i njegovoj porodici.

Mali Nikola živi sa bratom, babom i dedom u nehumanim uslovima Foto: Printscreen Instagram

- Mali Nikola je ostao bez majke. Otac ga nije prihvatio. Danas živi sa bakom, dekom i mlađim bratom koji boluje od epilepsije – u uslovima koji nisu dostojni detinjstva. Nekada nemaju ni šta da jedu. Ovo nije samo njihova borba. Ovo je ispit za sve nas. Ako možemo da pomognemo sada je trenutak. Nijedno dete ne sme da bude gladno - naglasio je Nikolić.

Ovako možete pomoći: Račun za donacije 265411031000227596

Devizni racun -IBAN

RS35265100000112450017

SWIFT CODE RZBSRSBG

Paypall: ZAJEDNOMOZEMO

Primalac humanitarna fondacija zajedno mozemo

Svrha uplate: Za malog Nikolu

Sms: Za malog Nikolu na 3855