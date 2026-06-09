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Karlton P. Bjork iz San Dijega student je Državnog univerziteta Ostin Pi u Tenesiju. U saradnji sa Institutom za međunarodnu politiku i privredu i njegovim fakultetom posetio je Srbiju i tom prilikom ostao očaran onim što su mu srpski studenti pokazali.

Naime, Karlton je u svojoj poseti Beogradu obišao više značajnih mesta i lokacija, kroz koje je bolje upoznao kulturu i znamenitosti naše zemlje i naroda. Posebno je istakao poštovanje, empatiju i brižnost koju je na svojoj koži osetio od strane naših ljudi.

Amerikanac posetio Srbiju Foto: Kurir

Već tokom prvih dana provedenih u Srbiji, počeo je da se divi Srbima i Srpkinjama, a kako je naglasio, poseduju nešto što Amerikanci nemaju.

- Video sam kako se Srbi ophode jedni prema drugima i odmah sam počeo da se molim za to. Ne znam kada je Amerika izgubila svoju društvenu kulturu poput vaše, gde su muškarci snažni i puni poštovanja? Gde su žene koje imaju dostojanstvo i manire - upitao je.

Gledajući Srbe, kaže da ga je postideo način na koji se njegovi sunarodnici ophode jedni prema drugima. Iskustvo u Srbiji, pomoglo mu je da jasnije vidi svoju zemlju:

- Poslednje godine su bile bolne u mojoj zemlji. Zabavljanje je demoralizirajuće u društvu gde su muškarci oslabili, a žene ih ne poštuju. Veći deo ove nedelje sam proveo potpuno zaljubljen u Srbe i Srpkinje.

Foto: Petar Aleksić

"U Srbiji bih živeo sa damom koja me poštuje"

Odmah je naglasio da bi doneo jednostranu odluku da se preseli u Srbiju.



- Ovde bih mogao da živim jednostavnijim životom, sa damom koja me poštuje i ljudima koji me prihvataju, a ne da me vređaju zbog boje moje kože ili mojih tradicionalnih verovanja o životu.

Komuniciranje sa ljudima

Pravo iznenađenje za njega predstavljali su ljudi koji sede u kafićima i razgovaraju jedni sa drugima, bez korišćenja mobilnih telefona i laptopova. Dok je šetao gradom, na svakom ćošku stajali su ljudi koji su komunicirali.

- Video sam ljude kako sede zajedno, razgovaraju, iskreno komuniciraju. Video sam decu kako se igraju i ljude kako puše. Energija kojom Srbi žive je tako osvežavajuća.

Prolećna šetnja u gradu Foto: Petar Aleksić

Osvrnuo se i na svoju domovinu. Kada bi, kako kaže, mogao da donese odluku koja bi pomogla Amerikancima u budućnosti, to bi bio prestanak obimnog korišćenja tehnologije. Iako su tehnološka otkrića najprofitabilnija delatnost, posebno podvlači njihov loš uticaj na društvo.

Kurir.rs