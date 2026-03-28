Učenici osmog razreda danas su od devet časova polagali probni završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a od 11.30 sačekao ih je probni test iz izbornog predmeta.

Razgovarali smo sa učenicima beogradske OŠ "Drinka Pavlović" nakon testa iz srpskog jezika koji je trajao dva sata.

Mnoge je namučio poslednji zadatak i razumevanje teksta. Požalili su se da je ponuđeni tekst bio "predugačak" te da nisu mogli da se skoncentrišu.

- Poslednja tri pitanja gde smo imali ponuđene tekstove su bila baš teška. Neki su izgubili koncentraciju i nisu mogli da čitaju. Ostalo je bilo lako - ispričala nam je jedna učenica.

Njene drugarice i ona kažu i da je test iz matematike bio lakši od srpskog.

- Imali smo tekst o Marku Kraljeviću i ponuđene odgovore da li je on uradio nešto ili nije.. Potom da protumačimo šta je bio kontekst ponuđenog teksta, kako je pisac dočarao humor. Bile su pesme, da prepoznamo stilske figure, ponuđen tekst i da prepoznamo o kom piscu je reč, neki su prepoznali, neki ne. Odgovor je bio Branko Radičević - kažu nam uglas.

Većini je 20. zadatak bio najteži.

- Naporno je bilo. Ogroman je tekst, imali smo nekoliko ponuđenih odgovora, a više je tačnih. Imali smo i epsku pesmu da čitamo, ali sve u svemu lakše je bilo nego matematika - rekao nam je jedan učenik.