Putnici koji planiraju boravak u Grčkoj često nisu sigurni koliku taksu treba da plate pri dolasku u smeštaj.

Administratori Fejsbuk grupe "Grčka-Solunska regija i Halkidiki, smeštaj i info" objavili su detaljan vodič i objasnili koliko iznose takse za privatni i registrovani smeštaj, kako se naplaćuju i šta morate da znate da biste izbegli neprijatna iznenađenja.

Objavili su kratko i jasno objašnjenje kako funkcionišu takse u Grčkoj.

Privatni smeštaj (fizička lica)

- Ako iznajmljujete apartman od vlasnika koji ima 1–2 nekretnine (do ~80 m²) taksa iznosi oko 8 € po noćenju po smeštajnoj jedinici. Za veće apartmane može ići do 15 € po noćenju. Plaća se po apartmanu za broj noćenja (ne po osobi) - navodi se.

Ova taksa je objedinjena i naziva se EKO taksa (Climate Crisis Resilience Fee).

- Od 2024. godine spojene su boravišna, klimatska i ekološka taksa u jednu. Prilikom rezervacije, a pre uplate avansa, trebalo bi da budete obavešteni o ovom trošku. Može da se desi da je vlasnik zaboravio da napomene, ali to ne znači da vi niste dužni da je platite kada dođete - naglasili su administatori ove stranice.

Podsetili su da su do pre dve godine takse bile 2 evra i da su ih mnogi vlasnici uključivali u cenu.

- Ovaj iznos treba da bude izdvojen iz cene, fizički novac dajete vlasniku on plaća lokalnoj zajednici. Iznos se odvaja iz cene jer to je taksa i ne treba da se plaća porez na cenu smeštaja koji sadrži taksu.

Smeštaj kod pravnih lica (registrovani objekti)

- Ovde spadaju hoteli, apart-hoteli, vile sa recepcijom, registrovani turistički objekti. Takse se kreću od oko 2 € pa naviše po noćenju. Visina zavisi od kategorije objekta (broj zvezdica/ključevа) Zašto dolazi do zabune? Dešava se da u privatnom apartmanu platite 8 €,

a u hotelu 2 €. Razlog je jednostavan država različito oporezuje i kategoriše fizička lica i registrovane turističke objekte, uz dodatak da hoteli imaju drugačiji sistem kategorizacije i obračuna - objašnjeno je.

Po kom zakonu se ovo primenjuje?

- Ove takse su definisane i regulisane kroz izmene grčkog poreskog sistema, posebno: Zakon "Greek Law 4389/2016" tourism tax (uvođenje boravišne takse) i novije izmene kroz "Greek Climate Crisis Resilience Fee law 5073/2023". Od 2024. godine zvanično je uvedena jedinstvena “Climate Crisis Resilience Fee” (eko taksa) - podsećaju.

Važna napomena

- Taksa se najčešće plaća na licu mesta, pri dolasku ili tokom boravka. Nije uvek uključena u cenu sa Booking-a ili drugih platformi. Vlasnik je dužan da izda potvrdu za naplaćenu taksu.

Zaključak - ne radi se o grešci niti prevari već o različitim pravilima za različite tipove smeštaja. Ako planirate letovanje u Grčkoj, računajte na ovu stavku u budžetu i uživajte bez iznenađenja. Kada rezervišete smeštaj uvek pitajte koje još troškove i takse imate da platite preko dogovorene cene - savetuje ova stranica.

Kurir/FB Grčka-Solunska regija i Halkidiki, smeštaj i info