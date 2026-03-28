Sve intenzivnija globalna trvenja i promena bezbednosne arhitekture Evrope ubrzali su planove za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka u Srbiji.

Čitav proces ulazi u operativnu fazu jer država mora da otpočne regrutaciju najmanje pola godine pre slanja prve grupe u kasarne. To praktično znači da bi prvi pozivi za detaljne lekarske preglede mogli da stignu već u narednim mesecima, kako bi sistem bio spreman za prve regrute krajem ove godine ili najkasnije u martu 2027.

Pregledi će obuhvatati detaljne analize

Lekarski pregledi koji prethode oblačenju uniforme biće znatno temeljniji nego ranije. Fokus više nije samo na osnovnom fizičkom zdravlju, već i na psihološkoj stabilnosti i sposobnosti prilagođavanja modernom ratovanju koje podrazumeva upotrebu dronova i visoke tehnologije.

Pregledi će obuhvatati detaljne analize – od oftalmoloških i slušnih testova, preko kardiovaskularnih provera, do specifičnih psiholoških testova ličnosti. Cilj je da se u sistem uvedu samo oni koji su potpuno sposobni da izdrže disciplinu i intenzivnu obuku, dok će se posebna pažnja posvetiti i fizičkim predispozicijama za određene rodove, poput tenkista ili raketnih jedinica.

Najveća promena u odnosu na ranije decenije biće drastična razlika u trajanju službe. Oni koji se odluče za klasično služenje vojnog roka pod oružjem, provodiće u kasarnama ukupno 75 dana. Ovaj period je zamišljen kao intenzivna obuka na terenu, bez gubitka vremena na sporedne aktivnosti.

Stroga disciplina i terenska obuka

Sa druge strane, za one koji se pozovu na prigovor savesti, civilna služba će trajati više nego duplo duže – čak 155 dana. Ovakva odluka države jasna je poruka: dok vojnik prolazi kroz strogu disciplinu i terensku obuku u kraćem roku, civilno služenje zahteva znatno duži društveno-koristan rad u civilnim institucijama, bez oružja.

Bez brade i minđuša

Ulazak u kasarnu podrazumevaće i radikalan preokret u fizičkom izgledu regruta. Za razliku od civilnog života, u vojsci su standardi jasni:

Kosa ne sme padati preko ušiju ili kragne, a brada je zabranjena. Za ove potrebe u kasarnama će raditi besplatne berbernice. Minđuše i pirsing su strogo zabranjeni, dok su tetovaže dozvoljene samo ako se ne nalaze na licu ili drugim uočljivim delovima tela.

Za devojke koje se odluče za službu, pravila nalažu urednu frizuru koja omogućava nesmetano nošenje šlema i kape, bez napadnih boja kose.

Iako će se vojnici raspoređivati u 17 garnizonskih mesta širom Srbije kako bi bili što bliže svojim domovima, konačnu reč o tome gde će ko služiti davaće isključivo stručna procena i potrebe specifičnih jedinica.