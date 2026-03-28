Zima se ne predaje, a sneg i dalje veje u brdsko-planinskim predelima Srbije, gde je već napadalo 10-20 cm snega.

Sneg nastavlja i dalje da pada, a u ovom času veje čak i i nizijama na zapadu i jugoistoku Srbije.

Trenutno je u Nišu samo 1 stepen i pada jak sneg, dok je u Valjevu 2 stepena i pada susnežica, na okolnim brdima sneg.

Sneg se čak spustio i nižih delova centralne Srbije, a u ovom trenutku pravi je kolaps na magitsralnom putu preko Rudnika od Ljiga prema Gornjem Milanovcu, a na putu ima i ugaženog snega.

Sneg je zavejao i Zlatibor

Sneg će nastaviti da pada u brdsko-planinskim predelima i tokom vikenda, a palo bi novih 10 do 20 cm, lokalno i više.

Sneg je veoma mokar i vlažan, pa i težak, pa su mogući i problemi u vezi sa njim.

U saobraćaju se preporučuje ogroman oprez i da se bez zimske opreme ne kreće na put.

Usled očekivanih vremenskih prilika, biće potrebno da se redovno prate državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Promenljivo i hladnije vreme od proseka nastaviće se do samog kraja marta, a na planinama će padati i sneg.

Biće i veoma hladno, uz jak severozapadni vetar, sledeće sedmice i sa olujnim udarima.

Usled veoma obilnih padavina, očekuje se nagli rast manjih tokova, pri čemu će postojati opasnost od manjih poplava i bujica duž potoka i bujičnoih tokova, a potom bi usledio i rast srednjih reka. Očekuje se i višemetaerski porast prvo Drine, potom i Save, a na na pojedinim tokovima očekuje se i dostizanje upozoravajućih nivoa.