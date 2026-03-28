Nekada su vam krali novčanik. Danas vam kradu identitet, emocije, pa čak i razum. Novi skemeri nisu samo lopovi - oni su psiholozi, manipulatori i majstori iluzije. Kako vas uvuku u priču iz koje nema izlaza?

U eri brzog zadovoljstva i zabave pojavili su se "self caring influenseri" ili kolokvijalno nazivani, onlajn šibicari. To su influenseri koji koriste svoju platformu kako bi prodavali kurseve koji omogućavaju navodno brzu zaradu kupcima.

Najpoznatiji u ovom domenu je Nikola Gladović, influenser koji se bavi prodajom kurseva namenjenih, prema njegovim rečima, za finansijsko ojačavanje muškaraca. Kada se dovoljno ljudi prijavi, uložen novac ostaje njemu, a kurs zapravo ne postoji. Pored njega, optuženi za šibicarenje su Baka Prase i Lux 27.

Dr Milena Milanović psihijatar i Vladan Nenadić IT stručnjak govorili su o ovoj temi u emisiji "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović.

Milena Milanović

Milanović kaže da je u toku vreme kada se gubi mentalno zdravlje i novac, što je nedvosmislena manipulacija:

- Jedini čovek koji tu zarađuje je samo ta osoba koja to plasira, a da li realne koristi može čovek koji kupuje nešto da ima je upitno. Pitanje je kolika je odgovornost i koji su uvidi. Ljudi imaju svoja prava pa su u okviru njih sami po sebi odgovorni za ono što čine - kaže Milanović i dodaje:

- U okviru prodaje prodavac treba da ima najveću odgovornost a pogotovo po pitanju mentalnog zdravlja. Ovde se radi o prodaji mladim ljudima i definitivno je samo kockanje deo bolesti zavisnosti koja pripada psihijatriji. Zašto postoji mogućnost da se na taj način neko reklamira i plasira?

Učestala anksioznost kod korisnika društvenih mreža

Tvrdi da se na društvenim mrežama stvara iluzija lažnih ljudi koji su nam navodno bliski i koje poznajemo:

- Kad ja svaki dan moram da se snimim i nešto postavim, to je uznemirujuće za svaku osobu i dolazi do anksioznosti. Ljudi koji su na društvenim mrežama boluju od anksioznosti i ona je samo jedan od simptoma poremećaja - kaže Milanović i dodaje:

- Tu je velika odgovornost stručnih lica. Anksioznost i želja da napravim iluziju su karakteristike poremećaja ličnosti. Kako je moguće da smo psihu sveli na proste računice i da danas postoje kursevi za mentalne bolesti. Gde je tu procena klijenta, praćenje?

Vladan Nenadić

Nenadić tvrdi da se radi o pravim prevarantima, iako se nalaze na internetu. Upozorava da svaki čovek mora biti svestan šta klikće na internetu i koje uslove korišćenja prihvata:

- Svi se žale na to da ih prisluškuju i prate, a ne gledaju nikada šta prihvataju i označavaju. Kako vam nije jasno da je prevara ukoliko vam neko nudi novac? Traže vam uplatu i vi im uplatite, ne smete u to da verujete.

