Devojčica Ema Medveđ (6) iz Kisača, koja se mesecima hrabro borila protiv tumora na mozgu, nažalost je preminula. Njena lavovska borba ujedinila je Srbiju, ali njeno maleno telo nije uspelo da pobedi tešku bolest.

Mala Ema je sve do sredine juna prošle godine živela jedno bezbrižno i srećno detinjstvo. Međutim, sve se promenilo kada je počelo uporno povraćanje. Iako se isprva činilo i verovalo da je u pitanju samo prolazni virus, porodica se ubrzo suočila sa najstrašnijim vestima — devojčici je dijagnostikovan tumor na mozgu.

Od tog trenutka krenula je preteška borba za život ovog deteta. Ema je podvrgnuta teškoj, višesatnoj operaciji. Iako je pokazala neverovatnu snagu, bolest je, nažalost, bila jača, a njeno umorno telo nije izdržalo.

Sugrađani se opraštaju od devojčice

Sugrađani se od devojčice opraštaju, a potresna poruka objavljena na Fejsbuk stranici "Stepanovićevo" slama srca:

- Sa neizmernim bolom i tugom opraštamo se od male Eme Medveđ, koјa јe nakon duge i preteške borbe sklopila svoјe umorene oči. Ovaј mali anđeo, koјi јe svoјom hrabrošću uјedinio srca mnogih, otišao јe na neko bolje mesto gde više nema boli. Njena borba bila јe simbol snage, a njen odlazak ostavlja tišinu koјu јe teško opisati rečima. Porodici upućuјemo naјdublje saučešće, deleći sa njima tugu koјu samo nebo razume. Neka počiva u miru, među Anđelima gde i pripada - navodi se u objavi.