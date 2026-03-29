Ljudi koji su praktikovali produženi noćni post – što znači da su prestali da jedu najmanje tri sata pre spavanja – imali su brojne koristi za srce

Slušaj vest

Doslednost je ključna za izgradnju zdravih navika, a naš svakodnevni izbor obroka možda nije izuzetak.

Istraživači sa Univerziteta Dreksel u SAD sada su pronašli dokaze da uživanje u istim obrocima i grickalicama dan za danom može dovesti do uspešnijeg gubitka težine tokom nekoliko meseci.

Iako je raznolikost u ishrani nesumnjivo važna za ljudsko zdravlje, ovi novi rezultati ukazuju na to da konzumiranje istih obroka više puta može doneti koristi onima koji žele da smršaju.

Sve dok su obroci i grickalice dobro balansirani, mogu pomoći u gubitku težine više nego fleksibilna, raznovrsna ishrana.

- Održavanje prakse zdrave ishrane u današnjem okruženju hrane zahteva stalni trud i samokontrolu. Stvaranje rutine obroka može smanjiti taj teret - kaže vodeća autorka i zdravstveni psiholog Šarlot Hagerman sa Univerziteta Dreksel.

Rutina u dijeti donosi prednost

Za ovu studiju, Hagermanova i njene kolege su analizirali dnevnike ishrane 112 odraslih osoba sa prekomernom težinom ili gojaznošću koje su bile uključene u strukturirani program za mršavljenje.

U prvih 12 nedelja programa, učesnici koji su jeli iste obroke i grickalice, kao i oni sa svakodnevnom konzistentnošću kalorija, imali su tendenciju da izgube više telesne težine od onih koji su birali različite namirnice ili čiji je unos kalorija više varirao.

Konkretno, oni koji su se držali rutinske dijete za mršavljenje izgubili su u proseku 5,9 procenata svoje telesne težine, dok su oni sa raznovrsnijom ishranom izgubili 4,3 procenta. To je mala ukupna razlika, ali ona koja bi mogla biti značajna, posebno na duži rok ako se takav tempo gubitka težine održi.

Autori studije izračunali su da je za svaku razliku od stotinu kalorija u svakodnevnoj ishrani učesnika, gubitak težine smanjen za 0,6 procenata tokom perioda od 12 nedelja studije.

Istraživanje je malo i nedovoljno da bi se opovrgnuli dokazi koji ukazuju na to da raznolika ishrana ima zdravstvene koristi za većinu ljudi. I, naravno, važno je razgovarati sa lekarom pre nego što napravite bilo kakve veće promene u ishrani.

Međutim, to je jedna od prvih studija koja koristi podatke o praćenju hrane u realnom vremenu kako bi istražila kako rutinska ishrana pomaže u gubitku težine tokom više meseci.

Rezultati istraživanja ukazuju na to da stalna raznolikost hrane kojom smo okruženi, iz dana u dan, može ometati neke režime mršavljenja.

- Kad bismo živeli u zdravijem okruženju kada je u pitanju hrana, mogli bismo podstaći ljude da imaju što je moguće više raznovrsnije načine ishrane. Međutim, naše savremeno prehrambeno okruženje je previše problematično. Umesto toga, ljudi bi mogli najbolje da prođu sa ponavljajućom ishranom koja im pomaže da dosledno donose zdravije izbore, čak i ako bi morali da žrtvuju neku nutritivnu raznolikost - objašnjava Hagermanova.

Pravilna ishrana bogata vlaknima, zdravim mastima i omega-3 ključna je za snižavanje holesterola i očuvanje zdravlja srca Foto: Shutterstock

Kvalitet hrane studija nije uzela u obzir

Trenutna studija nije uzimala u obzir nutritivni kvalitet ishrane koju su učesnici jeli. To znači da su mogli gubiti težinu jedući nezdravu ishranu.

Međutim, učesnici su bili uključeni u program tretmana ponašanja za mršavljenje, u kojem su sarađivali sa trenerima kako bi odredili svoj dnevni unos kalorija i nedeljne ciljeve mršavljenja.

Postojala su dva načina na koja su učesnici mogli da pristupe svojim ciljevima: mogli su ili da održavaju konzistentan dnevni unos kalorija ili da daju prioritet nedeljnom proseku, „čuvajući“ neke kalorije za posebne prilike.

Oni koji su beležili svoje izbore hrane najviše dana, što je u velikoj meri prediktivno za gubitak težine, ipak su izgubili više kilograma ako su imali rutinu u ishrani.

Istraživači ne mogu sa sigurnošću reći da li je taj gubitak težine zaista uzrokovan rutinom u ishrani, ali ih ta povezanost navodi da žele da saznaju više.

Studija je objavljena u časopisu Health Psychology.