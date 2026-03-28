Simboli na etiketi odeće za pranje, sušenje i peglanje

Prateći uputstva sa etiketa, vaša garderoba može znatno duže izgledati kao nova, što znači i veću uštedu. Iako mnogi zanemaruju ove oznake, upravo se na njima kriju sve važne informacije o pravilnom održavanju odeće. Jedan od čestih simbola je beli trougao, koji se može pojaviti u nekoliko varijanti.

Prazan trougao znači da je izbeljivanje dozvoljeno, dok precrtani jasno ukazuje da izbeljivač ne sme da se koristi. Ako trougao ima dve dijagonalne linije ili oznaku "CL" koja je precrtana, to znači da je dozvoljen samo izbeljivač bez hlora.

Stručnjaci upozoravaju da ubacivanje veša u mašinu bez provere etiketa može ozbiljno oštetiti odeću. Sve važne informacije već su tu, samo ih treba pročitati.

Simbol za pranje

Simbol za pranje je obično prvi na etiketi i izgleda kao posuda sa vodom. Brojevi unutar simbola označavaju temperaturu na kojoj treba prati veš, dok tačkice takođe ukazuju na temperaturu, jedna tačka znači 30 stepeni, a šest čak 95 stepeni.

Ako simbol sadrži ruku, to znači da je dozvoljeno samo ručno pranje, dok precrtana posuda označava da se odeća ne sme prati u mašini. Jedna linija ispod simbola označava program za manje osetljivo rublje, a dve linije ciklus za osetljive tkanine.

Simbol za peglanje lako se prepoznaje jer ima oblik pegle. Običan znak znači da je peglanje dozvoljeno, dok precrtana pegla ukazuje da to ne bi trebalo raditi. Ako postoji znak pare koji je precrtan, peglanje bez pare je dozvoljeno, ali para nije.

Tačkice unutar simbola određuju temperaturu, jedna znači nisku, dve srednju, a tri visoku temperaturu peglanja.

Simbol za sušenje

Simbol za sušenje prikazan je kvadratom i veoma je važan za pravilno održavanje odeće. Prazan kvadrat znači da se odeća može sušiti bez ograničenja, dok kvadrat sa krugom predstavlja sušenje u mašini. Ako je taj simbol precrtan, sušenje u mašini nije dozvoljeno.

Kvadrat sa jednom ili dve linije ispod označava blaži ili osetljiv ciklus sušenja. Takođe, simboli mogu pokazivati i način sušenja, vodoravna linija znači sušenje na ravnoj površini, polukrug na vrhu označava sušenje na užetu, dok tri vertikalne linije znače sušenje kapanjem.

Krug na etiketi odnosi se na profesionalno hemijsko čišćenje. Prazan krug znači da je takvo čišćenje dozvoljeno, dok precrtani ukazuje da nije preporučljivo.

Razumevanje ovih simbola ključno je za očuvanje kvaliteta garderobe. Umesto da rizikujete da uništite omiljeni komad odeće, dovoljno je da odvojite nekoliko sekundi i proverite etiketu.

Uz pravilno razvrstavanje veša i pridržavanje uputstava, vaša odeća će duže zadržati oblik, boju i svežinu.