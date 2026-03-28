Noćas se u Srbiji pomeraju kazaljke jedan sat unapred, odnosno sa 2 sata na 3 sata ujutru.

To će znaćiti i da će dan trajati duže, pa će već u nedelju mrak umesto oko 18 pasti, oko 19 časova.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da su ove promene loše po zdravlje i da je važno da se organizam pripremi za promenu.

Saveti stručnjaka:

  • boravak na dnevnom svetlu što duže
  • ne sedeti dugo u zatvorenom prostoru
  • izbegavanje iritantnih sredstva kao što su kafa, gazirana i energetska pića
  • povećanje unosa zdravog, svežeg voća i povrća
  • izbegavati tešku hranu i kasnu večeru pred spavanje
  • bavljenje fizičkom aktivnošću

Podsetimo, u Srbiji sat se pomera poslednje nedelje u martu, jedan sat unapred kada počinje letnje računanje vremena, ali i poslednje nedelje u oktobru – jedan sat unazad kada počinje zimsko računanje vremena.

Srbija je pomeranje sata, odnosno letnje računanje vremena uvela 1983. godine, dok je još bila deo SFRJ (Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije), a prvo pomeranje sata desilo se u noći između 26. i 27. marta 1983. godine, kada su kazaljke pomerene jedan sat unapred.

Kurir/Informer

