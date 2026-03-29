Vodostaji u porastu! RHMZ izdao upozorenje: Moguće dostizanje upozoravajućih nivoa, ove reke i pritoke kritične
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će na Jadru, Kolubari sa pritokama i na gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama vodostaji biti u većem porastu sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa.
Kako je najavio RHMZ, na Savi narednih dana vodostaji će biti u većem porastu i kod Šapca prevazilaženje granice redovne odbrane od poplava očekuje se 30. i 31. marta.
Republički hidrometeorološki zavod Srbije ranije je upozorio da se u pojedinim delovima Srbije očekuje veća količina padavina, naročito u zapadnoj i centralnoj Srbiji, gde bi u narednih 36 sati moglo da padne između 10 i 40 milimetara kiše, dok se u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuje od 10 do 15 centimetara vlažnog snega.
