Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će na Jadru, Kolubari sa pritokama i na gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama vodostaji biti u većem porastu sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa.

Kako je najavio RHMZ, na Savi narednih dana vodostaji će biti u većem porastu i kod Šapca prevazilaženje granice redovne odbrane od poplava očekuje se 30. i 31. marta.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije ranije je upozorio da se u pojedinim delovima Srbije očekuje veća količina padavina, naročito u zapadnoj i centralnoj Srbiji, gde bi u narednih 36 sati moglo da padne između 10 i 40 milimetara kiše, dok se u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuje od 10 do 15 centimetara vlažnog snega.

Ne propustiteDruštvoU NAREDNA 2 SATA OVI PREDELI NA UDARU OBILNIH PADAVINA, PAŠĆE I SNEG! Nižu se upozorenja RHMZ, pred nama oblačno, hladno i kišovito vreme
Olujno nevreme iznad grada.jpg
DruštvoHitno upozorenje RHMZ - Narednih 36 sati je ključno: Evo koji delovi Srbije su na udaru ekstremnih padavina
WhatsApp Image 2025-03-26 at 4.18.23 PM.jpeg
Društvo(MAPA) KIŠA ĆE PADATI 72 SATA BEZ PRESTANKA, A ONDA POČINJE SNEG Evo koji delovi Srbije će biti na udaru, hitno se oglasio RHMZ
Screenshot 2026-03-27 195832.jpg
DruštvoStiže haos od pljuskova i smetova, trajaće 72 sata! Hitno upozorenje Puteva Srbije: Ne krećite na put bez ovoga!
Kiša i sneg na putevima