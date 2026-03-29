Direkcija za mere i dragocene metale pri Ministarstvu privrede pojasnila je da će vreme u 2 časa da se računa kao 3.

Odluka o letnjem i zimskom računanju vremena sprovodi se na osnovu Zakona o računanju vremena („Službeni list SCG“, br. 20/06).

Na svetu 110 zemalja koristi letnje računanje vremena, uglavnom u Evropi i Severnoj Americi, dok Belorusija, Gruzija i Rusija imaju isto vreme i zimi i leti.

Pomeranjem kazaljke časovnika noć je "skraćena", a dan produžen za 60 minuta, posle zimskog računanja vremena.

Letnje računanje vremena počinje u Srbiji poslednje nedelje u martu u dva sata ujutru, a završava se poslednje nedelje u oktobru, kada počinje tzv. "zimsko računanje vremena".

Ideja o zimskom i letnjem računanju vremena zasnovana je na astronomskoj okolnosti da u januaru sunce izlazi tek oko 8 sati, a zalazi u 16 sati. U julu, kada je dan duži, sunce izlazi pre 5 sati, a zalazi posle 21 sat.

U Srbiji je letnje računanje vremena uvedeno 27. marta 1983. godine.