Slušaj vest

Pod toplim afričkim suncem, tamo gde se Mediteran susreće sa bogatom istorijom i živopisnom kulturom, Tunis otkriva svoju posebnu čar. Ova destinacija već godinama privlači putnike koji žele spoj dugih peščanih plaža, toplog mora i gostoprimstva koje se oseća na svakom koraku. Uz veliki broj sunčanih dana, raznovrsnu gastronomiju i odličan odnos cene i kvaliteta, Tunis predstavlja idealan izbor za bezbrižan odmor, bilo da putujete sa porodicom ili u paru.

U takvom ambijentu posebno se izdvaja Port El Kantaoui, moderno turističko mesto poznato po svojoj marini, uređenim šetalištima i prijatnoj atmosferi koja spaja opušten dnevni ritam sa življim večernjim sadržajima. Blizina grada Susa i dobra povezanost sa aerodromom dodatno doprinose njegovoj popularnosti među putnicima.

Foto: Promo

U neposrednoj blizini marine, na odličnoj lokaciji, smešten je Concorde Green Park Palace 5★ , hotel koji nudi savršen balans između komfora, sadržaja i pristupa plaži. Njegova pozicija omogućava gostima da lako istraže okolinu, dok prelepa peščana plaža i kvalitet usluge doprinose potpunom uživanju tokom boravka. Hotel je pogodan kako za porodice sa decom, zahvaljujući raznovrsnim sadržajima, tako i za parove koji žele opuštanje uz more i romantične zalaske sunca.

Hotel se nalazi u mestu Port El Kantaoui, na oko 500 metara od luke i centra, dok je od aerodroma Monastir udaljen približno 21 km, a od Susa oko 12 km.

Foto: Promo

Concorde Green Park Palace 5★ pripada poznatom lancu hotela Concord i otvoren je 2016. godine. Prostire se na površini od 50.000 m² i raspolaže sa 452 smeštajne jedinice. Gostima su na raspolaganju glavni restoran „Vendome“, kao i à la carte restorani Didon (orijentalni restoran), La Savoj (gastronomski specijaliteti) i Nesoi (mediteranski restoran), uz tri bara – Lobby Swing, Pool Blu i Lounge bar Funana.

Za najmlađe goste obezbeđeni su „Kiddy Club“ za decu uzrasta od 4 do 12 godina, igralište i dečiji bazen, što ovaj hotel čini pogodnim izborom za porodični odmor.

Foto: Promo

Hotel se nalazi na prelepoj peščanoj plaži u Port El Kantaoui-u, u neposrednoj blizini marine i centra mesta, pružajući gostima idealan spoj mora i sadržaja van hotela.

Smeštajne jedinice su moderno opremljene i sve imaju balkon ili terasu, SAT TV, klima uređaj, mini bar (voda i bezalkoholna pića dopunjuju se jednom dnevno), sef, telefon, kupatilo sa kadom, fen za kosu i Wi-Fi internet.

Foto: Promo

Usluga u hotelu je All Inclusive, što podrazumeva doručak, ručak i večeru u glavnom restoranu po principu samoposluživanja, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima. U koncept su uključena lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, kao i užine i kolači u određenim terminima tokom dana. Gostima su na raspolaganju i à la carte restorani uz prethodnu rezervaciju, uključujući Didon, La Savoj i Nesoi (mediteranski restoran otvoren u periodu od 15.06. do 15.09.).

Concorde Green Park Palace 5★ predstavlja odličan izbor za putnike koji žele spoj kvalitetne usluge, atraktivne lokacije i bogatog sadržaja. Blizina marine i centra Port El Kantaoui-a, uređena peščana plaža i raznovrsni sadržaji čine ovaj hotel pogodnim kako za porodični odmor, tako i za parove koji žele opuštanje uz more i večernje šetnje. Zahvaljujući All Inclusive usluzi i raznovrsnoj ponudi, hotel pruža sve uslove za bezbrižan i sadržajan boravak u Tunisu.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel dostupni su direktni letovi za Tunis sa polascima iz Beograda i Niša, uz veliki izbor hotela i različit broj noćenja. Iz Beograda letovi su organizovani kompanijom Air Serbia, čiji prvi polasci počinju od 30. maja, kao i kompanijom Nouvelair, sa prvim polascima već od 1. maja.

Polasci iz Niša planirani su kompanijom Air Serbia, a prvi termini dostupni su od 6. juna.

Foto: Promo

