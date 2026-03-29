Želja mu je da ima kupatilo

Želja mu je da ima kupatilo

Slušaj vest

Mali Nikola iz mesta Lok kod Titela, dečak koji je ostao bez majke, a kojeg otac nije prihvatio, uskoro će dobiti novu kuću.

Ovu lepu vest za Kurir je najavio srpski humanitarac Marko Nikolić koji je u petak uveče objavio potresan snimak dečaka koji stanuje u trošnoj kućici u nehumanim uslovima sa bakom, dekom i bratom koji ima epilepsiju. Često gladni, u u kući gde su prozori i vrata prekriveni najlonom.

Mali Nikola

Nikolić je pokrenuo akciju prikupljanja pomoći za malog Nikolu, a zahvaljujući dobrim ljudima prikupljena su sredstva za izgradnju doma u kojem će konačno imati sigurno i dostojno detinjstvo.

Mali Nikola živi sa bakom, dekom i bratom koji ima epilepsiju

- Za malog Nikolu ćemo izgraditi novu kuću, srećan sam i srce mi je puno. Još jedna uspešna akcija i pobeda u nizu! Pobeda ljudskosti. Biće teško, treba mnogo strpljenja, ali biće sve okej. Moramo da se obratimo i opštini Titel da nam pomognu što se tiče logitsike i ostalog - rekao je Nikolić za Kurir.

Sa realizacijom će, kako kaže, krenuti što pre.

- Danas vodimo Nikolu da mu kupimo sve što mu scre poželi. Želimo da mu saopštimo tu divnu vest da će dobiti novu kuću - naglasio je Nikolić i zahvalio svim dobrim ljudima koji su kako je naveo, još jednom pokazali da imaju veliko srce i empatiju.

Podsetimo, malom Nikoli je preminula majka, a otac ga nije prihvatio. Dečak je poželeo da dobije radni sto kako bi mogao da uči, ali i kupatilo kako bi mogao da se okupa.

