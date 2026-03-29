Mali Nikola iz mesta Lok kod Titela, dečak koji je ostao bez majke, a kojeg otac nije prihvatio, uskoro će dobiti novu kuću.

Ovu lepu vest za Kurir je najavio srpski humanitarac Marko Nikolić koji je u petak uveče objavio potresan snimak dečaka koji stanuje u trošnoj kućici u nehumanim uslovima sa bakom, dekom i bratom koji ima epilepsiju. Često gladni, u u kući gde su prozori i vrata prekriveni najlonom.

Mali Nikola Foto: Printscreen Instagram

Nikolić je pokrenuo akciju prikupljanja pomoći za malog Nikolu, a zahvaljujući dobrim ljudima prikupljena su sredstva za izgradnju doma u kojem će konačno imati sigurno i dostojno detinjstvo.

Mali Nikola živi sa bakom, dekom i bratom koji ima epilepsiju  Foto: Printscreen Instagram

- Za malog Nikolu ćemo izgraditi novu kuću, srećan sam i srce mi je puno. Još jedna uspešna akcija i pobeda u nizu! Pobeda ljudskosti. Biće teško, treba mnogo strpljenja, ali biće sve okej. Moramo da se obratimo i opštini Titel da nam pomognu što se tiče logitsike i ostalog - rekao je Nikolić za Kurir.

Sa realizacijom će, kako kaže, krenuti što pre.

Danas vodimo Nikolu da mu kupimo sve što mu scre poželi. Želimo da mu saopštimo tu divnu vest da će dobiti novu kuću - naglasio je Nikolić i zahvalio svim dobrim ljudima koji su kako je naveo, još jednom pokazali da imaju veliko srce i empatiju.

Podsetimo, malom Nikoli je preminula majka, a otac ga nije prihvatio. Dečak je poželeo da dobije radni sto kako bi mogao da uči, ali i kupatilo kako bi mogao da se okupa.

