Suzana Žižić-Aničić (40), rodom iz Manđelosa, koja živi u Zasavici I i radi u sremskomitrovačkom dečijem dispanzeru, danas vodi najtežu borbu – borbu za život.

Uprkos teškoj dijagnozi i širenju bolesti, ne gubi veru.

- Dobro sam. Hrabra sam i borim se. Neću da pokleknem - kaže Suzana.

DIJAGNOZU SAZNALA SLUČAJNO – A ONDA ŠOK

Sve je počelo neočekivano, tokom rutinskog pregleda.

- Za prvu dijagnozu sam saznala sasvim slučajno u septembru prošle godine, kod oftalmologa. Posle toga sam išla na zračenje i rečeno mi je da je sve u redu. Osećala sam se dobro - priča ona.

Međutim, već na prvoj kontroli usledio je preokret.

- Nažalost, pokazalo se da ipak nije sve kako treba.

Suzana Žižić-Aničić Foto: Privatna arhiva

OPAKA BOLEST SE PROŠIRILA

Suzani je dijagnostikovan uvealni melanom desnog oka (C69.3 – maligni tumor horoidee), agresivna bolest koja je uprkos započetom lečenju nastavila da napreduje.

Nakon sprovedene brahiterapije i anti-VEGF terapije, došlo je do razvoja metastaza, pre svega u jetri, što je potvrđeno medicinskim nalazima.

Dalja dijagnostika pokazala je brojne metastatske promene u oba režnja jetre, kao i sumnju na dodatne promene na kostima i drugim organima.

"SVAKI DAN SAM PO BOLNICAMA"

Iako se spolja oseća dobro, realnost je drugačija.

- Meni je ovo sada svakodnevica. Svaki dan sam po bolnicama. Nalazi krvi su dobri, ali su ostali nalazi jako loši - kaže Suzana.

Dodaje da je izgubila dragoceno vreme dok nije došla do odgovarajuće terapije.

- Mesec i po dana sam se vrtela u krug, od lekara do lekara, dok nisam došla do onih koji su mi dali nadu.

TERAPIJA POSTOJI – ALI NIJE DOSTUPNA

Kako objašnjava, terapija koja joj može pomoći postoji, ali nije dostupna o trošku države.

- Terapija postoji, ali nije na listi RFZO. Sve mora privatno. Jedna terapija je između 10.500 i 11.000 evra - kaže Suzana.

Terapije bi trebalo da prima na svake tri nedelje, ali koliko će ih biti – ne zna se.

- Najvažnije je da što pre počnem.

NAJVEĆA ŽELJA – DA DECA ODRASTU UZ NJU

U najtežem delu razgovora, Suzana otkriva šta joj je najveći motiv.

- Moja najveća želja je da produžim život, da moja deca odrastaju uz mene - kaže i dodaje:

- Imam dvoje male dece, divnog supruga, porodicu, prijatelje i kolege. Svi su uz mene.

KAKO MOŽETE DA POMOGNETE Pošaljite 1959 na 3030

Cena poruke je 200 dinara Pomoć je moguća i uplatom: Dinarski račun: 160-6000002498675-87

Devizni račun: 160-6000002499235-56

IBAN: RS35160600000249923556

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Suzana ne traži mnogo – samo šansu.

MITROVICA SE DIGLA NA NOGE

Humanitarne akcije već su u toku – uključeni su vrtići, škole, udruženja i brojni građani.

- Ljudi su se stvarno pokrenuli. Mnogo njih mi se javilo i uključilo. To mi daje dodatnu snagu - kaže Suzana.