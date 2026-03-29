"MOJA DECA TREBAJU MAMU" Suzana (40) iz Mitrovice vodi borbu za život – terapija postoji, ali košta i do 11.000 evra
Suzana Žižić-Aničić (40), rodom iz Manđelosa, koja živi u Zasavici I i radi u sremskomitrovačkom dečijem dispanzeru, danas vodi najtežu borbu – borbu za život.
Uprkos teškoj dijagnozi i širenju bolesti, ne gubi veru.
- Dobro sam. Hrabra sam i borim se. Neću da pokleknem - kaže Suzana.
DIJAGNOZU SAZNALA SLUČAJNO – A ONDA ŠOK
Sve je počelo neočekivano, tokom rutinskog pregleda.
- Za prvu dijagnozu sam saznala sasvim slučajno u septembru prošle godine, kod oftalmologa. Posle toga sam išla na zračenje i rečeno mi je da je sve u redu. Osećala sam se dobro - priča ona.
Međutim, već na prvoj kontroli usledio je preokret.
- Nažalost, pokazalo se da ipak nije sve kako treba.
OPAKA BOLEST SE PROŠIRILA
Suzani je dijagnostikovan uvealni melanom desnog oka (C69.3 – maligni tumor horoidee), agresivna bolest koja je uprkos započetom lečenju nastavila da napreduje.
Nakon sprovedene brahiterapije i anti-VEGF terapije, došlo je do razvoja metastaza, pre svega u jetri, što je potvrđeno medicinskim nalazima.
Dalja dijagnostika pokazala je brojne metastatske promene u oba režnja jetre, kao i sumnju na dodatne promene na kostima i drugim organima.
"SVAKI DAN SAM PO BOLNICAMA"
Iako se spolja oseća dobro, realnost je drugačija.
- Meni je ovo sada svakodnevica. Svaki dan sam po bolnicama. Nalazi krvi su dobri, ali su ostali nalazi jako loši - kaže Suzana.
Dodaje da je izgubila dragoceno vreme dok nije došla do odgovarajuće terapije.
- Mesec i po dana sam se vrtela u krug, od lekara do lekara, dok nisam došla do onih koji su mi dali nadu.
TERAPIJA POSTOJI – ALI NIJE DOSTUPNA
Kako objašnjava, terapija koja joj može pomoći postoji, ali nije dostupna o trošku države.
- Terapija postoji, ali nije na listi RFZO. Sve mora privatno. Jedna terapija je između 10.500 i 11.000 evra - kaže Suzana.
Terapije bi trebalo da prima na svake tri nedelje, ali koliko će ih biti – ne zna se.
- Najvažnije je da što pre počnem.
NAJVEĆA ŽELJA – DA DECA ODRASTU UZ NJU
U najtežem delu razgovora, Suzana otkriva šta joj je najveći motiv.
- Moja najveća želja je da produžim život, da moja deca odrastaju uz mene - kaže i dodaje:
- Imam dvoje male dece, divnog supruga, porodicu, prijatelje i kolege. Svi su uz mene.
KAKO MOŽETE DA POMOGNETE
Pošaljite 1959 na 3030
Cena poruke je 200 dinara
Pomoć je moguća i uplatom:
Dinarski račun: 160-6000002498675-87
Devizni račun: 160-6000002499235-56
IBAN: RS35160600000249923556
SWIFT/BIC: DBDBRSBG
Suzana ne traži mnogo – samo šansu.
MITROVICA SE DIGLA NA NOGE
Humanitarne akcije već su u toku – uključeni su vrtići, škole, udruženja i brojni građani.
- Ljudi su se stvarno pokrenuli. Mnogo njih mi se javilo i uključilo. To mi daje dodatnu snagu - kaže Suzana.