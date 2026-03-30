"Kad imam da jedem - imam, kad nemam ćutim": Potresna sudbina Mijaila - u kuću koja preti da se sruši ulazi kroz prozor, vrata više ne postoje
Mijailo iz sela Skadar u opštini Osečina živi u kući koja preti da se sruši! Zidovi su popucali odavno, krov prokišanjava, a vrata ne postoje.
U kuću ulazi kroz prozor...
Ranjen 1993.
Mijailo je inače rodom iz Bratunca, gde mu je, kako tvrdi, sve spaljeno. Ranjen je, kaže, 1993. godine puščanim zrnom u kuk.
Vrata ne postoje
- Danas Mijailo vodi jednu drugačiju bitku, živi u kući koja je na ivici rušenja, zidovi napukli, krov prokšnjava, a vrata više i ne postoje. U svoj dom ulazi kroz prozor - navodi se na snimku koji je na Tiktok objavio nalog "pixel.media.rs".
Mijailo nema ni struje, kuća je u lošem stanju, prokišnjava, a živi od penzije.
Deo kuće se već urušio
Kaže, potreban mu je krevet. Na pitanje da li ima da jede svaki dan, odgovara:
- Kad imam imam, a kad nema ja ćutim.
Razvaljen je i prozor, veli mora vatru dobro da naloži kako bi mu bilo toplije.
Deo kuće se već urušio, te se plaši kako će i da li će živ da osvane.
- Želja mi je da imam malo krova nad glavom, makar jednu sobu, ništa više - rekao je on.