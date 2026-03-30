Nemanja Pešut, (20) iz Inđije, izgubio je bitku sa rakom, uprkos lavovskoj borbi i velikoj podršci lokalne zajednice.

Nemanja Pešut se nekoliko meseci hrabro borio sa karcinomom. Za njegovo lečenje u inostranstvu - u Nemačkoj i Rusiji, gde se primenjuju specijalizovani tretmani nedostupni u Srbiji - uključila se gotovo cela Inđija.

Sportski klubovi, škole, pozorište Artelje, kafići, studenti, pojedinci, udruženja i organizacije mesecima su organizovali akcije kako bi obezbedili sredstva za Nemanjino lečenje.

Nažalost, Nemanja je izgubio bitku, ostavljajući neizbrisiv trag u zajednici koja se ujedinila oko njega.

"Danas je ovozemaljski svet napustio Nemanja Pešut. U svom nezasluženo kratkom životu dugo se borio sa teškom bolešću i izgubio bitku, samo da bi nastanio nebesko carstvo, tamo gde se živi večno bez bola i muke.

Izjavljujemo saučešće porodici i bližnjima. Nemanji smo večno zahvalni što je iako odživevši kratak život ostavio dubok tragu ujedinivši ljude Inđije kao malo ko.

Probudio je u nama najbolje, jer smo saosećajući kroz njegovu bol dosetili se šta znači plemenitost i ljudskost. Zato smo dužni da se pomolimo da mu Gospod podari rajsko naselje", navodi se na Fejsbuk stranici "GrađanIN".