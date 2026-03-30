Marko Živanović (33) iz Zaječara postao je simbol požrtvovanosti nakon što je punih deset dana proveo na parkingu Kliničkog centra u Nišu.

Dok su njegova supruga i tek rođeni sin bili pod nadzorom lekara u niškom Kliničkom centru, ovaj čovek nije želeo da mrdne ni metar od njih - njegov dom bio je automobil, a krov - nebo iznad Niša.

Zaječarac je ispred bolnice boravio sve dok se njegova supruga J.J. (29), koja je porođena carskim rezom, i njihov prvenac nisu potpuno oporavili i postali spremni za izlazak.

Njegova ispovest za Radio Magnum pre nekoliko dana podsetila nas je na to šta zaista znači biti stub porodice.

"Kupao sam se na bazenu, a spavao u kolima"

Marko je svaki dan provodio u neizvesnosti, ali ni u jednom trenutku nije pomislio da se vrati kući dok porodica nije na okupu.

"Donosim ženi sve što treba, ostavim na portirnici, spavam pokriven sa tri ćebeta, telefon punim u obližnjem kafiću, kupam se na Čairskom bazenu... i čekam da nas puste da idemo kući", pričao je Marko o danima koje je proveo kao "čuvar" ispred klinike.

Marko je spavao u kolima, a telefon punio u obližnjem kafiću Foto: Tik Tok Printscreen/zajecarskoooko

Lekcija o braku i ljubavi

Njegova požrtvovanost nije bila samo čin očajanja, već svesna odluka da bude podrška svojoj supruzi u njenom najtežem životnom trenutku.

"Voleo bih da se što više dece rađa, da sutra naš sin ima sa kim da se igra. Biti pored svoje žene u trenutku njene najveće ranjivosti, to je ono što gradi zdrav odnos. Delimo dobro i loše zajedno", isticao je ovaj skromni čovek, dodajući da bi voleo da se u Srbiji rađa što više dece, kako bi njegov sin sutra imao sa kim da se igra.

Srećan kraj

Marko je želeo da bude pored svoje žene u trenucima njene ranjivosti. Foto: Tik Tok Printscreen/zajecarskoooko

Nakon deset dana "straže" na parkingu, hladnih noći pod ćebadima i obroka s nogu, Marko je dočekao najlepše vesti. Beba je ojačala, supruga je završila terapiju, a njih troje su se konačno uputili ka svom domu u Zaječaru.