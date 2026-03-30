Marko Živanović (33) iz Zaječara postao je simbol požrtvovanosti nakon što je punih deset dana proveo na parkingu Kliničkog centra u Nišu

Dok su njegova supruga i tek rođeni sin bili pod nadzorom lekara u niškom Kliničkom centru, ovaj čovek nije želeo da mrdne ni metar od njih - njegov dom bio je automobil, a krov - nebo iznad Niša.

Zaječarac je ispred bolnice boravio sve dok se njegova supruga J.J. (29), koja je porođena carskim rezom, i njihov prvenac nisu potpuno oporavili i postali spremni za izlazak.

Njegova ispovest za Radio Magnum pre nekoliko dana podsetila nas je na to šta zaista znači biti stub porodice.

"Kupao sam se na bazenu, a spavao u kolima"

Marko je svaki dan provodio u neizvesnosti, ali ni u jednom trenutku nije pomislio da se vrati kući dok porodica nije na okupu.

"Donosim ženi sve što treba, ostavim na portirnici, spavam pokriven sa tri ćebeta, telefon punim u obližnjem kafiću, kupam se na Čairskom bazenu... i čekam da nas puste da idemo kući", pričao je Marko o danima koje je proveo kao "čuvar" ispred klinike.

Marko je spavao u kolima, a telefon punio u obližnjem kafiću Foto: Tik Tok Printscreen/zajecarskoooko

Lekcija o braku i ljubavi

Njegova požrtvovanost nije bila samo čin očajanja, već svesna odluka da bude podrška svojoj supruzi u njenom najtežem životnom trenutku.

"Voleo bih da se što više dece rađa, da sutra naš sin ima sa kim da se igra. Biti pored svoje žene u trenutku njene najveće ranjivosti, to je ono što gradi zdrav odnos. Delimo dobro i loše zajedno", isticao je ovaj skromni čovek, dodajući da bi voleo da se u Srbiji rađa što više dece, kako bi njegov sin sutra imao sa kim da se igra.

Srećan kraj

Marko je želeo da bude pored svoje žene u trenucima njene ranjivosti. Foto: Tik Tok Printscreen/zajecarskoooko

Nakon deset dana "straže" na parkingu, hladnih noći pod ćebadima i obroka s nogu, Marko je dočekao najlepše vesti. Beba je ojačala, supruga je završila terapiju, a njih troje su se konačno uputili ka svom domu u Zaječaru.

"Na kraju života, smejaćemo se na sve što smo prošli zajedno i nadam se da ćemo biti okruženi sa puno mladih lica koji će naučiti šta je bitno. Samo se nadam mnogo pre nego mi", poručio je Marko, čiji je primer pokazao celoj zemlji da prava ljubav ne poznaje prepreke, a da ljubav, strpljenje i posvećenost ostaju jedini pravi temelji na kojima se gradi porodica.

