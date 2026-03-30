Nova taksi aplikacija Rapid predstavlja savremeno rešenje za unapređenje svakodnevne mobilnosti u Beogradu, razvijena na osnovu višegodišnjeg iskustva u regionu. Kao inovativna platforma, Rapid omogućava brže, jednostavnije i sigurnije naručivanje vožnji, oslanjajući se na napredne tehnologije i dizajn prilagođen potrebama modernog načina života, uz fokus na efikasnost, pouzdanost i kvalitet korisničkog iskustva.

Direktor Net informatike i osnivač aplikacije, Dejan Jefim, istakao je da je Rapid rezultat petnaestogodišnjeg iskustva, rada i uspešnog poslovanja na tržištu Balkana.

„Naš cilj bio je da razvijemo aplikaciju koja zaista rešava svakodnevne probleme kretanja po gradu. Rapid je osmišljen da omogući funkcionalnu i udobnu taksi vožnju - korisnici u svakom trenutku znaju gde se vozilo nalazi, koliko će vožnja koštati i kada će stići na željeno odredište. Ideja nam je da povežemo ne samo Srbiju, već i ceo region. Želimo da korisnici koji koriste taksi u Ljubljani mogu istu aplikaciju bez problema da koriste i u Beogradu. Imamo veoma dobre odnose sa taksi preduzetnicima, što će biti korisno za građane Beograda i doneti im kvalitetnu alternativu postojećim opcijama", izjavio je Jefim.